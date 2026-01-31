Блекаут в Україні: відновлення подачі світла може зайняти до 36 годин, — нардеп (відео)

В Україні аварійні відключення електроенергії можуть тривати ще понад добу через необхідність стабілізації енергосистеми та відновлення повної роботи атомних електростанцій. Повернення світла відбуватиметься поступово, за спеціально складеними графіками, і не одразу у всіх містах.

Як розповів у коментарі телеканалу "Київ24" народний депутат та член профільного комітету з енергетики Сергій Нагорняк, на стабілізацію системи та запуск енергоблоків потрібно від 24 до 36 годин, тож обіцянки швидкого відновлення електропостачання є передчасними.

За його словами, запуск блоків АЕС потребує близько доби в більшості регіонів, півтори доби — на Хмельниччині та до доби — на півдні країни. Відповідно, якщо електропостачання й відновлюватиметься, воно проходитиме за тривалими графіками і може супроводжуватися повторними аварійними відключеннями.

"Після включення світла одразу запрацює метро, транспорт, в будинках увімкнуться обігрівачі та інші прилади. Тож я не можу давати оптимістичних обіцянок, які неможливо виконати. Дай Боже, щоб світло з’явилося швидко у всіх містах, але за прогнозами самих енергетиків, а не чиновників Міненерго, для стабілізації енергосистеми та відновлення повної генерації АЕС потрібно від 24 до 36 годин", — пояснив Нагорняк.

Він закликав громадян набратися терпіння та довіряти роботі енергетиків, які роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання по всій країні.

У ДТЕК повідомили, що електропостачання вже відновили для критично важливої інфраструктури Києва. Світло для мешканців повертають поступово, поетапно, щоб уникнути перевантаження мереж і запобігти новим аваріям.

Водночас "Укренерго" оприлюднило офіційну заяву, у якій пояснили, що енергосистема України зараз відновлюється після масштабної аварії. Вона сталася через одночасне відключення високовольтних ліній між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між Західною та Центральною Україною.

Наразі аварійні відключення застосовані у Києві та Київській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській і Харківській областях. Дефіцит потужності в енергосистемі залишається високим.

"Аварійно-відновлювальні роботи уже тривають. Першочергове завдання енергетиків – заживлення критичної інфраструктури. Закликаємо споживачів, у яких наразі є електроенергія, відтермінувати будь-які енергоємні процеси до періоду стабілізації ситуації в енергосистемі", — йдеться в дописі.

Масштабний блекаут в Україні: що про це відомо

31 січня в Україні одночасно почалися аварійні відключення електроенергії у кількох областях, через що у Києві виникли перебої з водою, а метро тимчасово зупинилося.

Народний депутат Олег Дунда припустив, що це може бути наслідком кібератаки як частини гібридної стратегії агресора. Натомість, міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що близько 11:00 одночасно відключилися лінії 400 кВ і 750 кВ, і це спричинило каскадні відключення та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

Також Фокус писав, що через аварію в енергосистемі в усіх районах Києва наразі відсутнє водопостачання. Також схожі проблеми виникли у інших містах України.