Енергосистема України "на межі колапсу": що могло стати причиною блекауту, — Le Monde

Енергетична система України опинилася на межі колапсу: вперше з початку війни через перебої з електропостачанням зупинилися метро в Києві та Харкові. Французьке видання Le Monde називає це "ознакою енергетичної катастрофи", яку спричинили масштабні атаками Росії на критичну інфраструктуру.

Як повідомляє французьке видання Le Monde, сьогоднішні проблеми з електропостачанням паралізували рух транспорту та побутові сервіси, а також стали серйозним сигналом того, що енергетична система країни перебуває на межі краху.

"Це вперше з початку війни майже чотири роки тому і є ще однією ознакою того, що українська енергетична система знаходиться на межі колапсу через російські удари", — йдеться в матеріалі.

Зокрема видання пише, що масовані удари ракет та безпілотників останніми тижнями пошкодили електростанції й трансформатори, і через це столичне та харківське метро змушене було тимчасово припинити роботу.

Люди стоять в черзі на метро у Києві 31 січня Фото: Reuters

Також Le Monde посилаючись на заяву мера Києва Віталія Кличка написало, що поїзди не можуть курсувати через низьку напругу в мережі, а станції метро зараз виконують роль укриття для мешканців. Ба більше, Харківський метрополітен також підтвердив у Telegram, що рух поїздів на всіх лініях призупинено через технічні проблеми.

Крім того, 31 січня через морози та постійні відключення електроенергії, в одній зі столичних шкіл відкрили центр гуманітарної допомоги, де можна зігрітися, отримати гарячу їжу, зарядити електроніку та скористатися психологічною підтримкою.

У матеріалі Le Monde також йдеться, що, за словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, одночасно вийшли з ладу ключові лінії електропередач, які з’єднують країну з Молдовою та Румунією. Лінія 400 кіловольт, що забезпечує зв’язок із сусідніми державами, та лінія 750 кіловольт, що об’єднує західну й центральну Україну, були виведені з експлуатації через технічний збій.

Зокрема, через це частково постраждала й Молдова. Як повідомив міністр енергетики Дорін Джунгієцу, проблему планують усунути протягом кількох годин.

"Він сказав, що це сталося через "втрату ліній електропередач в Україні". Це спричинило "падіння частоти до 48 герц у національній електросистемі Молдови, що спрацювала автоматична система захисту мережі" та їх відключення, пояснив він", — зауважили у публікації.

Крім того, автор додав ,що Молдова виробляє власну енергію, а також імпортує її, переважно з Румунії, але також і з України.

Нагадаємо, що 31 січня в Україні одночасно запровадили аварійні відключення світла одразу в кількох областях, а через проблеми з напругою у Києві помітили перебої з водою та навіть тимчасову зупинку метро.

Також Фокус писав, що на стабілізацію системи та запуск енергоблоків потрібно від 24 до 36 годин, тож обіцянки швидкого відновлення електропостачання є передчасними.