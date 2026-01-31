"Блэкаута нет": эксперт объяснил, почему в Украине и Молдове "легли" электросети

31 января в нескольких областях Украины произошло аварийное отключение электроэнергии. Больше всего пострадали Киевская, Житомирская и Харьковская области, а в других регионах фиксировались перебои со светом и скачки напряжения. В этот же день в Молдове значительная часть Кишинева осталась без электроснабжения из-за проблем в украинской энергосети.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии изданию "Телеграф" пояснил, что несмотря на "панические" сообщения, в Украине не произошло полного блэкаута. Он отметил, что аварийные отключения ограничились лишь тремя областями, и в большинстве регионов свет оставался стабильным.

По его мнению, причиной перебоев стал полный сбой одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Из-за этого другие атомные станции были вынуждены уменьшить нагрузку, поскольку выработанная мощность не могла быть передана дальше. В результате этого в сети упало напряжение, и произошло локальное отключение потребителей.

Он также подчеркнул, что подобные аварийные отключения не являются редкостью в зимний период, когда нагрузки на сети особенно высоки. Также он пояснил журналистам, что то, что называют каскадным отключением, произошло из-за технической невозможности передать электроэнергию с одной станции на другую. Он добавил, что после сбоя на Хмельницкой АЭС другие станции были вынуждены прекратить поставки, чтобы избежать аварийной перегрузки.

Более того, во время разговора с "Телеграфом" эксперт задал вопрос — "И куда пошли средства, в частности, которые были выделены для Хмельницкой АЭС". По его словам, количество аварий заставляет ставить под сомнение эффективность распределения финансов и проведенных ремонтов, особенно на Хмельницкой АЭС.

Почему исчез свет в Молдове

Кроме части областей нашей страны, из-за проблем вэнергетике Украины сегодня пострадала Молдова. В частности, тамошние экстренные отключения стали следствием падения напряжения в украинской сети и отключения линий 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Городской голова Кишинева Ион Чебан сообщил, что большинство столицы осталось без света.

По мнению Рябцева, ситуация в городе будет стабилизирована и серьезных последствий она не повлечет. Более того, подобные случаи уже случались ранее. Однако, по его словам, из таких ситуаций нужно делать выводы и искать способы усилить систему.

"Нет там блэкаута — экстренные отключения, как и в Украине", — пояснил специалист журналистам.

Также во время разговора с "Телеграфом" эксперт обратил внимание на рост аварийности в энергосистеме. Он отметил, что количество аварий за последнее время выросло более чем на треть и может продолжать увеличиваться, если не наращивать не только генерацию, но и мощности передачи и распределения.

По его словам, только системная работа над повышением надежности сети и увеличением ее мощностей поможет избежать подобных перебоев в будущем.

"Очень нужно, чтобы система получала как можно больше новой мощности, а и не только мощности генерации, но и мощности передачи и распределения", — пояснил собеседник "Телеграфа".

Напомним, что 31 января в Украине одновременно ввели аварийные отключения света сразу в нескольких областях, а в Киеве из-за проблем с напряжением даже временно остановилось метро.

Также Фокус писал, что сегодняшнюю ситуацию в Украине французское издание Le Monde называет"признаком энергетической катастрофы", которую вызвали масштабные атаками России на критическую инфраструктуру.