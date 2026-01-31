"Блекауту немає": експерт пояснив, чому в Україні та Молдові "лягли" електромережі

31 січня у кількох областях України відбулося аварійне відключення електроенергії. Найбільше постраждали Київська, Житомирська та Харківська області, а в інших регіонах фіксувалися перебої зі світлом та стрибки напруги. Цього ж дня у Молдові значна частина Кишинева залишилася без електропостачання через проблеми в українській енергомережі.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев у коментарі виданню "Телеграф" пояснив, що попри "панічні" повідомлення, в Україні не сталося повного блекауту. Він зазначив, що аварійні вимкнення обмежилися лише трьома областями, і в більшості регіонів світло залишалося стабільним.

На його думку, причиною перебоїв став повний збій одного з енергоблоків Хмельницької АЕС. Через це інші атомні станції були змушені зменшити навантаження, оскільки вироблена потужність не могла бути передана далі.В результаті цього в мережі впала напруга, і відбулося локальне відключення споживачів.

Він також підкреслив, що подібні аварійні вимкнення не є рідкістю в зимовий період, коли навантаження на мережі особливо високі. Також він пояснив журналістам, що те, що називають каскадним відключенням, відбулося через технічну неможливість передати електроенергію з однієї станції на іншу. Він додав, що після збою на Хмельницькій АЕС інші станції були вимушені припинити постачання, щоб уникнути аварійного перенавантаження.

Ба більше, під час розмови із "Телеграфом" експерт поставив запитання — "І куди пішли кошти, зокрема, які були виділені для Хмельницької АЕС". За його словами, кількість аварій змушує ставити під сумнів ефективність розподілу фінансів і проведених ремонтів, особливо на Хмельницькій АЕС.

Чому зникло світло у Молдові

Окрім частини областей нашої країни, через проблеми венергетиці України сьогодні постраждала Молдова. Зокрема, тамтешні екстрені відключення стали наслідком падіння напруги в українській мережі та вимкнення ліній 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови і 750 кВ між західною та центральною частинами України. Міський голова Кишинева Іон Чебан повідомив, що більшість столиці залишилася без світла.

На думку Рябцева, ситуація в місті буде стабілізована і серйозних наслідків вона не спричинить. Ба більше, подібні випадки вже траплялися раніше. Проте, за його словами, із таких ситуацій потрібно робити висновки та шукати способи посилити систему.

"Немає там блекауту — екстрені вимкнення, як і в Україні", — поясниві фахівець журналістам.

Також під час розмови із "Телеграфом" експерт звернув увагу на зростання аварійності в енергосистемі. Він зазначив, що кількість аварій за останній час зросла більш ніж на третину і може продовжувати збільшуватися, якщо не нарощувати не лише генерацію, а й потужності передачі та розподілу.

За його словами, лише системна робота над підвищенням надійності мережі та збільшенням її потужностей допоможе уникнути подібних перебоїв у майбутньому.

"Дуже потрібно, щоб система отримувала якомога більше нової потужності, а і не лише потужності генерації, але і потужності передачі і розподілу", — пояснив спірозмовник "Телеграфу".

Нагадаємо, що 31 січня в Україні одночасно запровадили аварійні відключення світла одразу в кількох областях, а у Києві через проблеми з напругою навіть тимчасово зупинилося метро.

Також Фокус писав, що сьогоднішню ситуацію в Україні французьке видання Le Monde називає "ознакою енергетичної катастрофи", яку спричинили масштабні атаками Росії на критичну інфраструктуру.