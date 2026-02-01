В Киеве восстановили водоснабжение, однако тысячи домов без тепла, — Кличко (видео)

В Киеве возобновили поставки во всех 10 административных районах, однако большое количество домов до сих пор остаются без тепла.

Сейчас таких домов насчитывается около 2600, сообщил городской голова Киева Витлаий Кличко.

"Во всех районах столицы восстановили водоснабжение. Без тепла еще остаются около 2600 домов", — написал Кличко.

Он также подчеркнул, что коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить отопление в домах киевлян.

Пост Кличко Фото: Скриншот

В то же время в местных телеграмм-каналах публикуют кадры после восстановления водоснабжения. На видео видно, что вода, которая льется из кранов желтого цвета.

"Восстановилось водоснабжение в Деснянском районе. Пока неясно, почему полился лимонад", — говорится в подписи к видео.

Напомним, ДТЭК не обнародовал графики отключения света на 1 февраля для Киева, поскольку в столице продолжаются экстренные отключения.

Фокус также писал о переполненных маршрутках и о том, как Киев выживал в условиях блэкаута 31 января.