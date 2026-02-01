У Києві відновили водопостачання, проте тисячі будинків без тепла, — Кличко (відео)

У Києві відновили постачання в усіх 10 адміністративних районах, проте велика кількість будинків досі залишаються без тепла.

Наразі таких будинків налічується близько 2600, повідомив міський голова Києва Вітлаій Кличко.

"У всіх районах столиці відновили водопостачання. Без тепла ще залишаються близько 2600 будинків", — написав Кличко.

Він також підкреслив, що комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб відновити опалення в оселях киян.

Водночас у місцевих телеграм-каналах публікують кадри після відновлення водопостачання. На відео видно, що вода, яка ллється з кранів жовтого кольору.

"Відновилось водопостачання в Деснянському районі. Поки неясно, чому полився лимонад", — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, ДТЕК не оприлюднив графіки відключення свтіла на 1 лютого для Києва, оскільки у столиці тривають екстрені відключення.

Фокус також писав про переповнені маршрутки та те, як Київ виживав в умовах блекауту 31 січня.