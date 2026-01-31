Переповнені маршрутки та годинні черги: як Київ виживав в умовах блекауту 31 січня (відео)

Через аварійну ситуацію в енергетиці в Києві зупиняли роботу метрополітену. Наразі рух поїздів відновлено на всіх трьох лініях.

У суботу, 31 січня, у Києві було повністю припинено рух поїздів метро та роботу ескалаторів через зникнення напруги від зовнішніх живильних центрів. Однак роботу метрополітену вдалося відновити, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Роботу метро починають відновлювати на всіх трьох лініях. Також відновлено об'єкти критичної інфраструктури. Відновлюють тиск води в системі водо- і теплопостачання. Щоб якнайшвидше повернути послуги киянам", — написав він у соцмережах.

Фото: Київський метрополітен

Як кияни пересувалися наземним транспортом

В умовах, що склалися, мешканці столиці були змушені користуватися наземним міським транспортом, часто стикаючись із проблемами переповнених автобусів і маршруток.

Відео дня

В інтерв'ю журналістам "Радіо Свобода" кияни розповіли, що чекали на зупинках понад 20 хвилин, а інколи й довше — близько 1 години. Однак через наплив пасажирів, не всі могли навіть фізично потрапити до салону.

Ця ситуація спровокувала і стрибок цін на послуги таксі. За словами киян, щойно почалися проблеми з метро, тарифи збільшилися в півтора-два рази, проте люди змушені переплачувати, оскільки інших варіантів у городян немає.

Нагадаємо, 31 січня в кількох регіонах України одночасно було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Наслідки зачепили й столицю: у Києві фіксували перебої з водопостачанням, падіння тиску в тепломережах і тимчасову зупинку метро.

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, 31 січня о 10:42 сталося технологічне порушення з одночасним вимкненням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною і центральною частинами України, що спричинило каскадне вимкнення в українській електроенергетичній мережі.