Переполненные маршрутки и часовые очереди: как Киев выживал в условиях блэкаута 31 января (видео)

Из-за аварийной ситуации в энергетике в Киеве останавливали работу метрополитена. На данный момент движение поездов возобновлено на всех трех линиях.

В субботу, 31 января, в Киеве было полностью приостановлено движение поездов метро и работа эскалаторов из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров. Однако работу метрополитена удалось восстановить, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Работу метро начинают восстанавливать на всех трех линиях. Также восстановлены объекты критической инфраструктуры. Восстанавливают давление воды в системе водо- и теплоснабжения. Чтобы как можно быстрее вернуть услуги киевлянам", — написал он в соцсетях.

Фото: Київський метрополітен

Как киевляне передвигались наземным транспортом

В сложившихся условиях жители столицы были вынуждены пользоваться наземным городским транспортом, зачастую сталкиваясь с проблемами переполненных автобусов и маршруток.

Відео дня

В интервью журналистам "Радио Свобода" киевляне рассказали, что ждали на остановках более 20 минут, а иногда и дольше — около 1 часа. Однако из-за наплыва пассажиров, не все могли даже физически попасть в салон.

Данная ситуация спровоцировала и скачок цен на услуги такси. По словам киевлян, как только начались проблемы с метро тарифы увеличились в полтора-два раза, однако люди вынуждены переплачивать, так как других вариантов у горожан нет.

Напомним, 31 января в нескольких регионах Украины одновременно были введены аварийные отключения электроэнергии. Последствия затронули и столицу: в Киеве фиксировались перебои с водоснабжением, падение давления в теплосетях и временная остановка метро.

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, 31 января в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины, что повлекло каскадное отключение в украинской электроэнергетической сети.