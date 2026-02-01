Графіки відключення світла на 1 лютого: Київ без розкладу, в областях стабілізували ситуацію

У перший день лютого 2026 року в Одеській та Днпіропетровській областях будуть застосовуватись погодинні графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Київщина також повертається до графіків, повідомили в ДТЕК.

"Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області. Повертаємось до графіків", — йдеться у повідомленні.

Водночас у самому Києві поки тривають екстрені відключення, а тому графіки не діють.

Графіки відключень світла у Київській області на 1 лютого

Графіки відключень світла на 1 лютого для 1–3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 1 лютого для 4–6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 1 лютого

Графіки відключень світла на 1 лютого для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 1 лютого для 4–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області на 1 лютого

Графіки відключень світла на 1 лютого для 1–3 черг в Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 1 лютого для 4–6 черг в Одеській області Фото: ДТЕК

В ДТЕК підкреслили, що графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі.

"Одночасно в області велика кількість аварій через негоду. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення", — пояснили в ДТЕК.

Нагадаємо, 31 січня в Україні почались аварійні відключення світла, води та тепла.

У цей же день у Мінцифри назвали реальну причину масштабного блекауту 31 січня.