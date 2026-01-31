Хакери ні до чого: у Мінцифри назвали реальну причину масштабного блекауту 31 січня

Аварійна ситуація, яка виникла у суботу в енергосистемі України, не була спричинена втручанням кіберзлочинців. Надзвичайна подія сталася через технологічні причини.

Енергетична система України не зазнавала кібератаки 31 січня. Про це повідомили у Мінцифри.

Інцидент виник, як зазначається, через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Наразі тривають відновлювальні роботи й ситуація має стабілізуватися найближчим часом, наголосили у відомстві.

Масштабний блекаут в Україні 31 січня — що стало причиною аварії

Технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України сталося о 10:42, інформував міністр енергетики Денис Шмигаль.

Порушення спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, були розвантажені блоки атомних електростанцій, пояснив посадовець.

Відео дня

Спеціальні графіки аварійних відключень, які вимушено були застосовані в Україні, мають скасувати протягом найближчих годин, коли електропостачання відновлять у повному обсязі.

В "Укренерго" додали, що енергосистема України наразі відновлюється після системної аварії, що відбулася внаслідок одночасного відключення високовольтних ліній між енергосистемами Румунії та Молдови та між Західною і Центральною частинами України.

Аварійні відключення діють у Києві, Київській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській, Харківській областях. У деяких населених пунктах виникли проблеми з водопостачанням.

Оскільки дефіцит потужності в енергосистемі залишається дуже високим, енергетики закликають споживачів, у яких є електроенергія, споживати її ощадливо та відтермінувати будь-які енергоємні процеси до періоду стабілізації ситуації.

Нагадаємо, народний депутат Олег Дунда припускав, що відключення електроенергії можуть бути наслідком кібератаки. Подібні дії є частиною гібридної стратегії росіян, які під час "енергетичного перемир'я" можуть застосовувати кібератаки на критичну інфраструктуру.

Водночас народний депутат Сергій Нагорняк наголошує, що на стабілізацію системи та запуск енергоблоків потрібно від 24 до 36 годин. Тому, на його думку, обіцянки швидкого відновлення електропостачання є передчасними.

Також Фокус писав, що намерзання льоду на дротах у ніч на 31 січня призвело до обривів ліній електропередач в Одеській області, спричинивши аварійні відключення одразу в кількох районах.