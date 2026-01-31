Хакеры ни при чем: в Минцифры назвали реальную причину масштабного блэкаута 31 января

Аварийная ситуация, которая возникла в субботу в энергосистеме Украины, не была вызвана вмешательством киберпреступников. Чрезвычайное происшествие произошло по технологическим причинам.

Энергетическая система Украины не подвергалась кибератаке 31 января. Об этом сообщили в Минцифры.

Инцидент возник, как отмечается, по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Сейчас продолжаются восстановительные работы и ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время, отметили в ведомстве.

Масштабный блэкаут в Украине 31 января — что стало причиной аварии

Технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины произошло в 10:42, информировал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Нарушение повлекло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях, были разгружены блоки атомных электростанций, пояснил чиновник.

Специальные графики аварийных отключений, которые вынужденно были применены в Украине, должны отменить в течение ближайших часов, когда электроснабжение восстановят в полном объеме.

В "Укрэнерго" добавили, что энергосистема Украины сейчас восстанавливается после системной аварии, которая произошла в результате одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы и между Западной и Центральной частями Украины.

Аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Житомирской, Харьковской областях. В некоторых населенных пунктах возникли проблемы с водоснабжением.

Поскольку дефицит мощности в энергосистеме остается очень высоким, энергетики призывают потребителей, у которых есть электроэнергия, потреблять ее экономно и отложить любые энергоемкие процессы до периода стабилизации ситуации.

Напомним, народный депутат Олег Дунда предполагал, что отключения электроэнергии могут быть следствием кибератаки. Подобные действия являются частью гибридной стратегии россиян, которые во время "энергетического перемирия" могут применять кибератаки на критическую инфраструктуру.

В то же время народный депутат Сергей Нагорняк отмечает, что на стабилизацию системы и запуск энергоблоков нужно от 24 до 36 часов. Поэтому, по его мнению, обещания быстрого восстановления электроснабжения являются преждевременными.

Также Фокус писал, что намерзание льда на проводах в ночь на 31 января привело к обрывам линий электропередач в Одесской области, вызвав аварийные отключения сразу в нескольких районах.