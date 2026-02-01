Графики отключения света на 1 февраля: Киев без расписания, в областях стабилизировали ситуацию

В первый день февраля 2026 года в Одесской и Днпиропетровской областях будут применяться почасовые графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Киевщина также возвращается к графикам, сообщили в ДТЭК.

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киевской области. Возвращаемся к графикам", — говорится в сообщении.

В то же время в самом Киеве пока продолжаются экстренные отключения, а потому графики не действуют.

Графики отключений света в Киевской области на 1 февраля

Графики отключений света на 1 февраля для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 1 февраля для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 1 февраля

Графики отключений света на 1 февраля для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 1 февраля для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 1 февраля

Графики отключений света на 1 февраля для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 1 февраля для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

В ДТЭК подчеркнули, что графики действуют только там, где позволяет состояние сети.

"Одновременно в области большое количество аварий из-за непогоды. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области — продолжаются экстренные отключения", — пояснили в ДТЭК.

Напомним, 31 января в Украине начались аварийные отключения света, воды и тепла.

В этот же день в Минцифры назвали реальную причину масштабного блэкаута 31 января.