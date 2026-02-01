Роботи тривають: за ніч тепло повернули до 1,5 тис. будинків у Києві, — Кличко

Комунальники разом з енергетиками працювали цілу ніч, аби повернути тепло до будинків киян. Наразі без теплопостачання у місті залишилися ще 1000 багатоповерхівок.

За ніч, яка минула, до теплопостачання під'єднали ще понад 1500 столичних багатоповерхівок. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України без теплопостачання поки що залишаються 1000 будинків, додав він.

Кличко наголосив, що комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло у квартири мешканців міста.

Масштабний блекаут в Україні 31 січня

У суботу 31 січня в Україні було зафіксоване масштабне відключення електроенергії, яке зачепило значну частину країни. Через зникнення напруги від зовнішніх джерел живлення у метро Києва зупинилися поїзди посеред тунелів, а у багатьох містах зникло водопостачання.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев прокоментував аварійне відключення електроенергії в кількох областях України 31 січня. За його словами, причиною перебоїв став повний збій одного з енергоблоків Хмельницької АЕС. Через це інші атомні станції були змушені зменшити навантаження, оскільки вироблена потужність не могла бути передана далі. Народний депутат Сергій Нагорняк припускав, що на стабілізацію системи та запуск енергоблоків потрібно від 24 до 36 годин.

Увечері 31 січня в "Укренерго" заявили, що ситуація в енергосистемі України поступово стабілізується. Майже всі блоки атомних електростанцій, які вимушено розвантажувались, вже вийшли на свою номінальну потужність.

Нагадаємо, Фокус писав, що ситуацію, яка сталася в Україні, французьке видання Le Monde назвало "ознакою енергетичної катастрофи", яку спричинили масштабні атаки Росії на критичну інфраструктуру.