Блекаут в Україні 31 січня: роль Придністров'я та можливий російський слід (фото)

Аварійні відключення електроенергії в Молдові 31 січня могли бути не тільки наслідком проблем в енергетиці України, а й результатом уразливості ключової лінії електропередачі, частина якої проходить через Придністров'я — регіон, фактично контрольований Росією. Фокус більш детально розібрався в сьогоднішньому інциденті.

Як повідомила молдовська влада, перебої зі світлом стали наслідком падіння напруги в українській енергосистемі та вимкнення ліній 400 кВ між Румунією та Молдовою, а також 750 кВ між західною та центральною частинами України. Найвідчутніше наслідки відчув Кишинів — за словами мера столиці Іона Чебана, більша частина міста тимчасово залишилася без електропостачання.

Блекаут в Україні 31 січня — вразлива лінія Ісакча-Вулканешти-МГРЕС

Ключова проблема виникла на лінії електропередачі 400 кВ Ісакча-Вулканешти-МГРЕС, де зафіксували різке падіння напруги. Міністр енергетики Молдови повідомив, що це призвело до аварійного відключення частини національної енергосистеми.

Однак тут слід звернути увагу на маршрут цієї ЛЕП. Лінія починається в Румунії, проходить через Одеську область України, далі — через Гагаузію і йде в Придністров'я, де під'єднана до Молдавської ГРЕС (Кучурганської). Ця електростанція контролюється російською компанією "Інтер РАО", що робить інфраструктуру потенційно вразливою для зовнішнього впливу.

Маршрут ЛЕП 400 кВ позначений фіолетовим кольором Фото: Радіо Свобода

Так ще торік молдавські ЗМІ називали лінію Ісакча-Вулканешти "ахіллесовою п'ятою" енергобезпеки країни. Депутат парламенту Оазу Нантой прямо попереджав про ризики, пов'язані з тим, що критично важлива лінія проходить через територію України та Придністров'я.

За його словами, така конфігурація робить Молдову вразливою для російського енергетичного шантажу.

"Якщо Путінський режим вирішить пошкодити цю лінію або просто відключити рубильник у Кучурганській ДРЕС, це може поставити Молдову в критичне становище", — підкреслив Нантой.

Він наголошував, що влада досі не має ефективного механізму захисту енергосистеми та власних потужностей на правому березі Дністра. Таким чином проблема енергетичної залежності, по суті, залишається невирішеною вже понад 30 років.

Блекаут в Україні 31 січня — з'явилася реакція Зеленського

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський щодо ситуації з аварійним вимкненням електроенергії заявив, що вранці 31 січня сталася технологічна аварія на мережі, оскільки дві лінії між Румунією та Молдовою, а також на території України перестали працювати. Наразі причини аварії з'ясовують.

"Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення", — зазначив глава держави.

Водночас російські джерела стверджують, що в регіоні діє режим надзвичайного стану після того, як Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу. Унаслідок цього Молдавська ГРЕС зупинила постачання електроенергії до Молдови, і Кишиневу нібито довелося переорієнтуватися на дорожчу електроенергію з Румунії, що призвело до зростання тарифів.

Раніше експерт з енергетики Геннадій Рябцев прокоментував аварійне відключення електроенергії в кількох областях України 31 січня. За його словами, причиною перебоїв став повний збій одного з енергоблоків Хмельницької АЕС. Через це інші атомні станції були змушені зменшити навантаження, оскільки вироблена потужність не могла бути передана далі.