Блэкаут в Украине 31 января: роль Приднестровья и возможный российский след (фото)

Аварийные отключения электроэнергии в Молдове 31 января могли быть не только следствием проблем в энергетике Украины, но и результатом уязвимости ключевой линии электропередачи, часть которой проходит через Приднестровье — регион, фактически контролируемый Россией. Фокус более детально разобрался в сегодняшнем инциденте.

Как сообщили молдавские власти, перебои со светом стали следствием падения напряжения в украинской энергосистеме и отключения линий 400 кВ между Румынией и Молдовой, а также 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Наиболее ощутимо последствия почувствовал Кишинев — по словам мэра столицы Иона Чебана, большая часть города временно осталась без электроснабжения.

Блэкаут в Украине 31 января — уязвимая линия Исакча–Вулканешты–МГРЭС

Ключевая проблема возникла на линии электропередачи 400 кВ Исакча–Вулканешты–МГРЭС, где зафиксировали резкое падение напряжения. Министр энергетики Молдовы сообщил, что это привело к аварийному отключению части национальной энергосистемы.

Відео дня

Однако здесь следует обратить внимание на маршрут этой ЛЭП. Линия начинается в Румынии, проходит через Одесскую область Украины, далее — через Гагаузию и уходит в Приднестровье, где подключена к Молдавской ГРЭС (Кучурганской). Эта электростанция контролируется российской компанией "Интер РАО", что делает инфраструктуру потенциально уязвимой для внешнего влияния.

Маршрут ЛЭП 400 кВ обозначен фиолетовым цветом Фото: Радио Свобода

Так еще в прошлом году молдавские СМИ называли линию Исакча–Вулканешты "ахиллесовой пятой" энергобезопасности страны. Депутат парламента Оазу Нантой прямо предупреждал о рисках, связанных с тем, что критически важная линия проходит через территорию Украины и Приднестровья.

По его словам, такая конфигурация делает Молдову уязвимой для российского энергетического шантажа.

"Если Путинский режим решит повредить эту линию или просто отключить рубильник в Кучурганской ГРЭС, это может поставить Молдову в критическое положение", — подчеркнул Нантой.

Он подчеркивал, что у властей до сих пор нет эффективного механизма защиты энергосистемы и собственных мощностей на правом берегу Днестра. Таким образом проблема энергетической зависимости, по сути, остается нерешенной уже более 30 лет.

Блэкаут в Украине 31 января — появилась реакция Зеленского

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский по поводу ситуации с аварийным отключением электроэнергии заявил, что утром 31 января произошла технологическая авария на сети, так как две линии между Румынией и Молдовой, а также на территории Украины перестали работать. В настоящее время причины аварии выясняются.

"На данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных о том, что из-за погодных условий произошло обледенение линий, автоматические отключения", — отметил глава государства.

Вместе с тем российские источники утверждают, что в регионе действует режим чрезвычайного положения после того, как Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа. В результате Молдавская ГРЭС остановила поставки электроэнергии в Молдову, и Кишиневу якобы пришлось переориентироваться на более дорогую электроэнергию из Румынии, что привело к росту тарифов.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев прокомментировал аварийное отключение электроэнергии в нескольких областях Украины 31 января. По его словам, причиной перебоев стал полный сбой одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Из-за этого другие атомные станции были вынуждены уменьшить нагрузку, поскольку выработанная мощность не могла быть передана дальше.