"Без бюрократии": Зеленский поручил правительству отменить оплату за тепло там, где его не было (видео)

Президент поручил 30 января правительству Украины и премьеру Юлии Свириденко подготовить решение, которое "обеспечит справедливость" для всех людей, которые были без отопления этими месяцами.

"Людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было. Если не было отопления — не должно быть и счетов. Это не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет. Без бюрократии. Это должно заработать", — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Позже премьер-министр Юлия Свириденко добавила, что правительство гарантирует автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или их качество было ненадлежащее из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам.

Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

"Поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно осуществить перерасчет за весь период непредоставления услуг и отразить эти суммы в платежках. Потребителям никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Информация о количестве дней отсутствия услуг по каждому дому должна быть обнародована на сайтах операторов. суммы перерасчета будут отражены в платежках за январь 2026 года", — отметила Свириденко.

Также Зеленский прокомментировал "энергетическое перемирие" на неделю, которое стартовало в ночь на 30 января.

Президент отметил, что хотя россияне действительно не бьют по объектам энергетики, был один удар авиабомбой по газовой инфраструктуре в Донецкой области, и это не значит, что удары по Украине прекратились. Теперь враг атакует логистику.

"Видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзализныци. Специальный вагон — электростанция. Утром это произошло на Днепровщине", — сообщил президент.

Также он напомнил, что Россия продолжает атаковать регионы Украины бомбами и дронами: на Харьковщине был удар баллистикой по складам американской компании Philip Morris, были удары по Никополю, по Херсону, приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"Наше украинское отношение абсолютно зеркальное... Украина готова зеркально воздерживаться от ударов. И сегодня мы не наносили ударов по российским энергообъектам", — сказал Зеленский. По его словам, зависит от партнеров, в частности от Соединенных Штатов, как все это пройдет.

Напомним, жители Троещины в Киеве до сих пор остаются без тепла, а конкретные сроки его восстановления пока отсутствуют. Председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов объяснил, что главной причиной является полная зависимость района от ТЭЦ-6, которая пока остается недоступной для ремонта и модернизации.

Ранее Фокус писал, что для восстановления централизованного отопления в столице временно ограничили поставки горячей воды. Но, по словам экспертов, киевлянам следует готовиться, что горячей воды может не быть как минимум до завершения отопительного сезона.