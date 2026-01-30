"Без бюрократії": Зеленський доручив уряду скасувати оплату за тепло там, де його не було (відео)

Президент доручив 30 січня уряду України та прем'єрці Юлії Свириденко підготувати рішення, яке "забезпечить справедливість" для усіх людей, що були без опалення цими місяцями.

"Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення — не має бути і рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії. Це має запрацювати", — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Пізніше премʼєр-міністерка Юлія Свириденко додала, що уряд гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або їх якість була неналежна через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин.

Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

"Надавачі комунальних послуг зобов'язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках. Споживачам ніяких додаткових заяв подавати не потрібно. Інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на вебсайтах операторів.Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року", – зазначила Свириденко.

Відео дня

Також Зеленський прокоментував "енергетичне перемир'я" на тиждень, яке стартувало у ніч на 30 січня.

Президент зауважив, що хоча росіяни і справді не б'ють по об'єктах енергетики, був один удар авіабомбою по газовій інфраструктурі на Донеччини, і це не значить, що удари по Україні припинились. Тепер ворог атакує логістику.

"Бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по узловим станціям. Зокрема, був уражений один із вагонів Укрзалізниці. Спеціальний вагон — електростанція. Вранці це сталося на Дніпровщині", - повідомив президент.

Також він нагадав, що Росія продовжує атакувати регіони України бомбами та дронами: на Харківщині був удар балістикою по складам американської компанії Philip Morris, були удари по Нікополю, по Херсону, прикордонним районам Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

"Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне… Україна готова дзеркально утримуватись від ударів. І сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергооб'єктах.", - сказав Зеленський. За його словами, залежить від партнерів, зокрема від Сполучених Штатів, як все це пройде.

Нагадаємо, жителі Троєщини у Києві досі залишаються без тепла, а конкретні терміни його відновлення поки що відсутні. Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов пояснив, що головною причиною є повна залежність району від ТЕЦ-6, яка наразі залишається недоступною для ремонту та модернізації.

Раніше Фокус писав, що для відновлення централізованого опалення в столиці тимчасово обмежили постачання гарячої води. Та, за словами експертів, киянам слід готуватися, що гарячої води може не бути щонайменше до завершення опалювального сезону.