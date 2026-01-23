Ситуація в Києві "вкрай складна": місцевим слід запасатися їжею та їхати з міста, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко закликає мешканців запасатися їжею, водою та ліками та не виключати тимчасового виїзду з міста. За його словами, столиця готується до можливих нових ударів по енергетичній інфраструктурі та облаштовує опорні пункти обігріву для людей.

Зокрема, 23 січня на своїй сторінці в Telegram мер Києва Віталій Кличко написав, що ситуація у столиці залишається вкрай складною і може загостритися.

Також він додав, що киянам варто заздалегідь підготуватися: зробити необхідні запаси продуктів, води та ліків. Ті, хто має можливість виїхати до місць із надійними джерелами тепла та електрики, не повинні відкидати цей варіант.

"До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", — написав посадовець.

Окремо мер звернувся до роботодавців із проханням організувати гнучкі графіки роботи та, за можливості, перевести працівників на дистанційний режим.

Наразі, за його словами, у кожному районі Києва створені опорні пункти обігріву, де кияни зможуть ночувати у разі необхідності. Зокрема, там облаштовані місця для ночівлі, мобільні котельні, а також у цих пунктах є їжа та засоби гігієни.

"Плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях зараз обговоримо на штабі з главами районів", — додав він.

Крім того, Кличко наголосив, що районні адміністрації координують роботу на місцях, збирають інформацію та взаємодіють із міським штабом. Також цілодобово працюють усі департаменти КМДА, комунальні служби, лікарні та соціальні заклади, щоб забезпечити життєдіяльність столиці.

"Ми вистоїмо! Як би складно не було!", — підсумував мер.

Яка ситуація з теплопостачанням у Києві станом на 23 січня

Також 23 січня вранці мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масштабних атак 9 та 20 січня у місті без теплопостачання залишаються ще 1940 багатоповерхівок. Як він додав, більшість із них розташовані на лівому березі та в Печерському районі, частина – у Голосіївському та Солом’янському районах.

За ніч комунальники та енергетики відновили подачу теплоносія у понад 650 будинків і продовжують роботу над рештою.

Нагадаємо, що, за словами нардепа Данила Гетманцева, у комітетах Верховної Ради злили воду з систем опалення. При цьому він додав, що парламентарі "тримаються і зливатись не планують".

Також Фокус писав, що через масштабні відключення електроенергії та опалення в Києві багато закладів харчування змушені тимчасово припиняти роботу.