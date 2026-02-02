"Меня уже называли паникером": Кличко объяснил, зачем призвал киевлян выезжать из города

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам с призывом по возможности временно покидать город. Он пояснил, что не стремится нагнетать панику, а скорее пытается подготовить людей к потенциально сложным сценариям развития событий.

В разговоре с изданием "Украинская правда" мэр объяснил, что его призыв к выезду не был проявлением пессимизма, а скорее средством обеспечить безопасность киевлян. Из-за своих заявлений Виталий Кличко даже получил замечание от премьер-министра Украины Юлии Свириденко. В частности, чиновница попросила его не акцентировать внимание на пессимистических прогнозах.

"Мы должны осознавать разные варианты дальнейших событий. Когда я высказал свои опасения премьеру Свириденко, она попросила не быть таким пессимистом. Не следует исключать худших сценариев и стоит к ним готовиться. Поэтому я публично и призвал киевлян выезжать за город, если есть возможность. Рассчитываю на понимание и помощь людей для того, чтобы совместными усилиями пройти сложные вызовы", — рассказал он журналистке.

Відео дня

Также ведущая поинтересовалась у мэра, откуда тот взял точную цифру людей, которые выехали из города. Как известно, ранее мэр отмечал, что столицу покинуло почти 600 тысяч человек. Отвечая на этот вопрос, Виталий Кличко объяснил, что данные о выезде жителей получают от операторов мобильной связи. Кроме того, по его словам, многие люди уезжают за город на ночь, а днем возвращаются.

Относительно политических слухов о возможном отстранении его или руководителя департамента Тимура Ткаченко, Кличко отметил, что только киевляне имеют право оценивать работу власти на выборах. Он отметил, что в нынешних условиях главным приоритетом является защита столицы и государства, а не политические амбиции.

"Когда будут выборы — тогда будем говорить. Сейчас должны выстоять, защитить независимость и территориальную целостность. И это ключевое. Сможем это реализовать — будем двигаться дальше. Все остальное — не более чем спекуляции", — пояснил он журналистке.

Кличко заявил, что Киев нельзя сравнивать с другими городами Украины

Также во время этого интервью Виталий Кличко отметил, что Киев нельзя сравнивать с другими городами Украины, даже с теми, которые находятся на линии фронта. По его словам, с начала полномасштабного вторжения столица была главной целью врага, и масштабы атак на город не сравнить с другими регионами. Опасность заметна и в том, что враг часто атакует город комбинированно, в частности ракетами, крылатыми ракетами и дронами, и значительная часть ударов направлена именно на критическую инфраструктуру.

"В Киеве в результате обстрелов погибло 300 человек, более 30 детей. Очевидно, что цель Путина — посеять панику, загнать в депрессию, повысить социальное напряжение. Частично враг достиг цели", — пояснил чиновник.

Он отметил, что город готовился к таким вызовам заранее. Было закуплено более тысячи генераторов различной мощности, которые обеспечивают работу критически важных систем — водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Благодаря этим подготовительным мероприятиям Киев вошел в зиму с большей мощностью электроснабжения, чем до начала полномасштабной войны.

По его словам, эффективность противовоздушной обороны также имеет ключевое значение для защиты города.

"Мы очень благодарны ПВО, и я не раз был на совещаниях во время отражения атак. Каждый раз это сложная игра в шахматы. Объектом атак противника является не только критическая инфраструктура, но и сама ПВО, которую постоянно пытаются разрушить. Если бы они не сбивали тот процент ракет и дронов, который сбивают сейчас, мы были бы в еще худшем положении. У них сложная работа, мы им благодарны и всегда помогаем", — рассказал политик.

Напомним, что 23 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей запасаться едой, водой и лекарствами, а также не исключать временного выезда из города.

Также Фокус писал, что в интервью "УП" Кличко пожаловался на давление на местную власть и рассказал об уголовных производствах, которые были открыты против коммунальных предприятий столицы 9 января.