"Буде трохи легше": експерт розповів, коли зміняться графіки відключень світла у Києві

На початку лютого невідомо, чи зможуть кияни стабільно отримувати тепло та електроенергію. Все залежатиме від погоди та інтенсивності обстрілів критичної інфраструктури: якщо морози слабшатимуть, а атаки зменшаться, енергетики зможуть відновити роботу котелень та ТЕЦ і забезпечити місто теплом.

Як пояснив енергетичний експерт Віктор Відзіговський у коментарі для "Телеграфу", ключовим фактором для стабільного тепла в будинках залишається температура на вулиці та ефективне використання наявних енергетичних потужностей. Наразі у Києві функціонує близько 200 котелень, які здатні забезпечити місто теплом. Крім того, можуть тимчасово підключити мобільні котельні або невеликі додаткові установки. Також експерт додав, що газ для цього є, тож при правильній організації подача тепла залишається реальною, хоча й потребує скоординованих дій місцевих адміністрацій.

Натомість з електрикою в місті ситуація гірша, і вона залежить від обстрілів ворога.

"Якщо обстріли триватимуть, ситуація кращою не стане. Щоб вона суттєво покращилася, вони повинні припинитися, і потрібно провести дуже великий обсяг відновлювальних робіт на всіх підстанціях, лініях та електростанціях країни", — пояснив експерт.

Також Відзіговський пояснив, що ТЕЦ-6, яка постраждала від багаторазових атак росіян у січні не втратила свою здатність працювати повністю. Декілька водогрійних котлів уже відновлені та подають тепло на окремі райони, зокрема на Троєщину.

"Більше того, там є декілька водогрійних котлів, які можуть давати тепло на райони, насамперед на Троєщину. Наскільки я знаю, декілька цих котлів уже відновлено, і вони дають тепло",- пояснив фахівець.

Яка ситуація у Києві з теплом та світлом станом на 3 лютого

Варто зауважити, що станом на 3 лютого, за даними мера Києва Віталія Кличка, понад 1100 квартир у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без опалення через пошкодження критичної інфраструктури столиці.

Нічна атака серйозно вразила один із об’єктів, який забезпечує тепло для цих будинків. Спеціалісти наразі оцінюють збитки та планують, як і коли об’єкт можна відновити. Щоб уникнути замерзання систем опалення, уранці у постраждалих будинках була спущена вода.

Також сьогодні у місті влада організувала додаткові пункти обігріву в школах, куди можуть звертатися мешканці без тепла. Так, у Дарницькому районі вже працюють п’ять таких пунктів, у Дніпровському — чотири, усі підключені до мобільних котелень і доступні для відвідувачів як удень, так і вночі. Крім того, ДСНС розгорнула ще 36 пунктів обігріву в Дарниці на 20 локаціях та 27 пунктів у Дніпровському районі, щоб люди могли зігрітися у разі потреби.

Ба більше, через масований удар ЗС РФ 3 лютого зранку, як повідомила компанія ДТЕК, у Дніпровському та Дарницькому районах столиці частково запровадили екстренні відключення світла.

Раніше Фокус писав, що у Києві нині функціонують 11 опорних пунктів, облаштованих у будівлях шкіл. За словами голови Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова до цих приміщень можуть приходити кияни, у яких немає світла, і яким потрібно зігрітися.

До цього повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ЗС РФ умисно порушили енергетичне перемир'я та завдали удару по енергосистемі України.