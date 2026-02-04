РФ готує новий обстріл, щоб "добити" енергетику Києва: монітори назвали можливу дату удару

Російські окупанти планують провести другий етап масованого ракетно-дронового удару по Україні. Наразі ворог має щонайменше 7 літаків, які споряджені ракетами й готові до атаки. На момент публікації матеріалу командування ЗСУ не коментувало повідомлення моніторів.

Для наступної атаки також можуть бути використані ракети "Калібр", які запускаються з кораблів та підводних човнів. Про це попередив моніторинговий канал "єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека".

Саме цей канал попереджав про атаку, яка може пройти у два етапи. Перший етап було спрогнозовано на вихідні або початок цього тижня. саме в ніч на вівторок 3 січня росіяни завдали другого удару.

Крім того, метою першого удару мала бути столична енергосистема. Згодом у ДТЕК повідомили, що ця атака була найбільш масштабною від початку повномасштабної війни.

Що може використати ворог для нового удару

Після завданого масованого удару в ніч на 3 лютого, 6 бортів ТУ-95МС здійснили посадку на аеродром "Оленья". Ще два подібні борти передислокувались на Далекий Схід.

Відео дня

Водночас наразі ворог має щонайменше 3 споряджені борти ТУ-95МС на аеродромах "Оленья" та "Дягилево" та 4 Ту-160 на Далекому Сході. Крім того, один з літаків ТУ-95МС передислокувався на аеродром "Енгельс", аби отримати більше крилатих ракет.

Також у пункті базування у Новоросійську, перебувають вже споряджені 2 надводні та 1 підводний носій ракет "Калібр", які були готові до застосування ще в ніч на 03 лютого та не були використані.

Сумарний залп — 22 ракети типу "Калібр".

Що може бути ціллю удару

На думку моніторів, росіяни можуть спробувати добити енергетичну інфраструктуру Києва та Київської області, що не вдалося зробити під час минулої атаки.

Ще однією ціллю атаки може бути енергетична, газова та нафтопереробна інфраструктура на заході України. Про те, що саме ці об'єкти можуть стати ціллю, монітори повідомляли ще під час минулого обстрілу.

Коли може бути завдано удару

За даними монітора, атака буде проведена у період 7-10 лютого, після завершення тристоронніх перемовин в Абу-Дабі між Україною, Росією та США.

Крім того, варто зазначити, що за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Україні буде недовготривале потепління. Однак вже 9-11 лютого пік морозів, що повернуться ненадовго.

На момент публікації новини командування Сил оборони України не коментувало інформацію про можливу атаку.

Фокус писав про удар по енергетиці, який завдали ЗС РФ в ніч на 3 лютого. Як повідомили Повітряні сили, росіяни запустили 71 ракету (крилаті та балістичні) та 412 дронів різного типу. Засоби ППО знешкодили половину ракет та 92% БпЛА, але все стались влучання по 30 локаціях.

Згодом начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що особливістю цього удару стала рекордна кількість балістичних ракет, які є найбільш складними для перехоплення.

Нагадаємо, що росіяни намагалися атакувати працівників ДТЕК і "Укренерго", коли співробітники енергокомпаній відновлювали лінію, що з'єднує Київ і АЕС, після нічного обстрілу.