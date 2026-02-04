Графики отключений света могут ухудшиться: россияне готовятся к новым массированным атакам, — Шмыгаль

Графики отключений света по Украине могут ухудшаться вследствие последнего массированного удара россиян по энергообъектам и ситуации, которая сложилась с генерацией в энергосистеме.

Дефицит генерации электричества продолжает оставаться сложным. Об актуальной ситуации с отключениями света рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль вечером 4 февраля.

"Ситуация в энергетике остается очень сложной. К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться", — заявил чиновник.

По его словам, ВС РФ тем временем готовятся к следующей массированной атаке на энергетические объекты Украины. Это может произойти уже в течение ближайшей недели, предупредил Шмыгаль.

Восстановление энергообъектов продолжается

Энергетики продолжают ремонт поврежденных объектов инфраструктуры, чтобы стабилизировать ситуацию со светом. Она продолжается по всем регионам, добавил Шмыгаль.

Відео дня

В Киеве, где ситуация остается одной из самых сложных, в целом работают более 230 аварийных бригад энергетиков и еще около 40 ремонтных бригад компании "Нафтогаз". Зато местные власти должны дать понять жителям, когда удастся восстановить теплоснабжение в дома.

"В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки", — подчеркнул чиновник.

Также Шмыгаль добавил, что более 30 стран помогают Украине с энергетическим оборудованием, чтобы можно было стабилизировать ситуацию со светом.

Стоит заметить, что о подготовке россиянами нового массированного удара по Украине предупредили также мониторинговые каналы 4 февраля. OSINT-аналитики рассказали, что враг снарядил не менее 7 самолетов стратегической авиации, а также подготовил ракеты типа "Калибр", запускаемые с кораблей и подводных лодок.

Напомним, 4 февраля вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, сколько ракет россияне выпустили по киевской ТЭЦ-4 во время массированной атаки 3 февраля.

Также 4 февраля нардеп Сергей Нагорняк в комментарии "Телеграфу" рассказал, как Украина планирует защищать энергетические объекты от дальнейших атак россиян.