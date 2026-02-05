Почему у соседей есть свет не по очереди: в ДТЭК объяснили логику новых графиков отключений

В Киеве из-за повреждения электросетей дома, которые ранее были в одной группе отключений, теперь могут оставаться без света по-разному. Ситуацию осложняют морозы, которые усиливают нагрузку на электросети.

Принципы применения индивидуальных графиков отключения света в Киеве в ДТЭК объяснили 5 февраля. Вместо привычных графиков с очередями сейчас действуют временные, индивидуальные для каждого адреса.

Если раньше соседние дома могли быть в одной группе отключений света, то после разрушительных для энергетической инфраструктуры российских массированных атак в разных районах или на улицах Киева ситуация может в корне отличаться.

Соседний дом, в котором во время отключений горит свет, может быть подключен к менее поврежденному энергоузлу, поэтому графики могли разойтись.

Из-за многочисленных повреждений и высокой нагрузки на электросети в морозы возвращение к привычным графикам отключения света в Киеве пока невозможно.

"Временные графики — это самое большее, что можно было сделать, чтобы вы могли хоть как-то планировать свой день. Энергетики сейчас удерживают систему буквально в ручном режиме", — пояснили в ДТЭК.

Информацию об отключении света в Киеве по конкретным адресам можно узнавать на сайте и в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, 5 февраля СМИ начали распространять сообщения о якобы тотальных отключениях света в Украине и то, что электроэнергия может не вернуться вообще. В НЭК "Укрэнерго" опровергли эту информацию.

Министр энергетики Денис Шмыгаль вечером 4 февраля рассказывал, что графики отключений света могут ухудшиться, поскольку россияне готовят новую массированную атаку на энергообъекты Украины.