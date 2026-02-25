Свет распределяют неравномерно: когда в Киеве удастся восстановить стабильные графики, — Yasno

В Киеве сейчас действуют временные графики отключений электроэнергии, которые являются персонализированными почти для каждого дома. Это связано с неравномерными возможностями по распределению света между районами.

В то же время пока сложно спрогнозировать точную дату возвращения к стабильным графикам отключения в Киеве. Об этом рассказал генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в интервью "Укринформу".

Он отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать перехода от временных графиков. Киев сейчас "неравномерным с точки зрения возможности передачи электроэнергии по разным районам".

Кроме того, он напомнил, что для части домов в столице, где отсутствует отопление, применяют специальные ограничения по отключению света, чтобы люди могли греться за счет электрообогревателей.

Однако общее состояние энергосистемы столицы, по словам Коваленко, остается "стабильно сложным".

"У меня нет прогноза, когда мы можем вернуться хотя бы к тем графикам, которые были. Как только ситуация с сетевым дефицитом улучшится, скорее всего, мы сможем вернуться к этим классическим графикам. Когда? Я думаю, что до апреля трудно ожидать возвращения к этим графикам", — заявил Коваленко.

В Киеве существенно выросли долги за потребленную электроэнергию

Коваленко рассказал, что за январь существенно выросли долги жителей столицы за электроэнергию. Так, за месяц общий долг вырос на 224 миллиона гривен, и сейчас превышает 1,2 миллиарда гривен.

Треть этого долга формируется за счет систематических неплательщиков — которые не оплачивают долги более месяца.

Он пояснил, что некоторые должники, которые имеют недолговременную просрочку платежей, оплачивают сразу же после напоминания от компании.

Кроме того Коваленко отметил, что должники могут попросить о рассрочке платежей, если они не имеют возможности оплатить весь долг сразу. Однако если потребитель отказывается от рассрочки и не платит долг, его отключают от сети.

"Мы несколько раз пытаемся дозвониться, потом пишем по адресу бумажное предупреждение, затем передаем в электросети. Электросети еще раз пишут бумажное предупреждение. Если нет никакой реакции, этого человека отключают от света", — отметил Коваленко.

Как работают временные графики отключения света в Киеве

29 января Киев после длительных аварийных отключений вернулся к графикам отключения света. В то же время графики распределены неравномерно в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы. Также каждый дом имеет свой график.

Впоследствии в ДТЭК объяснили, что в Киеве из-за повреждения электросетей дома, которые ранее были в одной группе отключений, теперь могут оставаться без света по-разному. Ситуацию осложняют морозы, которые усиливают нагрузку на электросети.

Ранее Фокус рассказывал, что в Винницкой области неравномерно отключали электроэнергию потребителям. Так часть абонентов несмотря на графики оставалась со светом, тогда как к другим очередям применяли больше отключений.