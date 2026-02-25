Одним больше света, другим — меньше: в графиках отключений обнаружили нарушения, подробности

В Винницкой области неравномерно отключали электроэнергию потребителям. Когда часть абонентов, несмотря на графики, оставались со светом, к другим очередям применяли больше отключений.

О выявлении нарушений в применении графиков отключения света в Винницкой области сообщает Государственная инспекция энергетического надзора Украины. Областное Управление Госэнергонадзора внепланово провело мероприятия надзора в АО "Винницаоблэнерго".

Во время проверки инспекторы обнаружили, что персонал отдельных подстанций выполнял команды диспетчера по отключению линий электропередачи не в полном объеме. Из-за этого ограничения распределялись неравномерно: часть потребителей, которых по графикам должны были отключить, оставались с электроэнергией, а другие очереди испытывали отключений больше, чем должны были.

Кроме того, инспекция выявила нарушения в ведении документации. В ряде структурных подразделений облэнерго специалисты не отмечали в оперативных журналах конкретные линии, которые отключались при применении графиков. Это усложняет контроль над выполнением диспетчерских команд и проверку обоснованности обращений от населения.

Также инспекторы проверили своевременность информирования населения об изменениях в графиках отключений света через официальный сайт и зафиксировали случаи, когда изменения вносились без соблюдения установленных временных интервалов.

"В то же время установлено, что такие корректировки были обусловлены сложной ситуацией в энергосистеме, когда балансировка осуществляется в режиме реального времени и не зависит непосредственно от действий ОСР. Вместе с тем даже в условиях оперативной балансировки оператор обязан обеспечить максимально возможную прозрачность и своевременность информирования потребителей", — отметили в государственной инспекции.

По результатам проверки инспекторы составили акт, а также было выдано предписание по устранению выявленных нарушений, обязательное к исполнению.

Напомним, пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп 23 февраля говорила, что пока невозможно спрогнозировать, когда вернутся стабилизационные отключения света в Киеве.

Сооснователь компании Negen и председатель правления НЭК "Укрэнерго" в 2020-2024 годах Владимир Кудрицкий в опубликованном 19 февраля интервью предупредил о вероятных усилениях отключений света в Украине с наступлением жары.