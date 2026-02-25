Одним більше світла, іншим — менше: в графіках відключень виявили порушення, подробиці

У Вінницькій області нерівномірно вимикали електроенергію споживачам. Коли частина абонентів попри графіки лишалися зі світлом, до інших черг застосовували більше відключень.

Про виявлення порушень у застосуванні графіків відключення світла у Вінницькій області повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду України. Обласне Управління Держенергонагляду позапланово провело заходи нагляду в АТ "Вінницяобленерго".

Під час перевірки інспектори виявили, що персонал окремих підстанцій виконував команди диспетчера щодо відключень ліній електропередачі не в повному обсязі. Через це обмеження розподілялися нерівномірно: частина споживачів, яких за графіками мали відключити, лишалися з електроенергією, а інші черги зазнавали відключень більше, ніж повинні були.

Крім того, інспекція виявила порушення у веденні документації. В низці структурних підрозділів обленерго спеціалісти не зазначали в оперативних журналах конкретні лінії, які відключалися під час застосування графіків. Це ускладнює контроль над виконанням диспетчерських команд і перевірку обґрунтованості звернень від населення.

Також інспектори перевірили своєчасність інформування населення про зміни в графіках відключень світла через офіційний сайт і зафіксували випадки, коли зміни вносилися без дотримання встановлених часових інтервалів.

"Водночас встановлено, що такі коригування були зумовлені складною ситуацією в енергосистемі, коли балансування здійснюється в режимі реального часу та не залежить безпосередньо від дій ОСР. Разом з тим навіть за умов оперативного балансування оператор зобов’язаний забезпечити максимально можливу прозорість та своєчасність інформування споживачів", — зазначили в державній інспекції.

За результатами перевірки інспектори склали акт, а також було видано припис щодо усунення виявлених порушень, обов'язковий до виконання.

