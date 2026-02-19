"Коли почнеться спека": ексголова "Укренерго" попередив про посилення відключень світла

Якщо РФ продовжить інтенсивні обстріли енергооб'єктів України, під час літньої спеки на українців можуть чекати жорсткі графіки відключень електроенергії, на кшталт літа 2024 року. При цьому, за словами ексголови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, держава вже запізнюється з підготовкою до наступної зими.

Про те, якими можуть бути графіки відключення світла в Україні влітку, співзасновник компанії Negen і голова правління НЕК "Укренерго" у 2020−2024 роках Володимир Кудрицький розповів в інтерв'ю NV, опублікованому 19 лютого. Він зазначив, що шанси на літо без катастрофічних відключень є в тому випадку, якщо навесні Росія зменшить атаки на українську енергосистему.

"Якщо росіяни дійсно втратять апетит до обстрілів, то, думаю, ми здатні пройти літо без особливих проблем. Я маю на увазі, що якихось катастрофічних рівнів відключень не буде. Вони можуть бути, але не будуть такими болючими, як, наприклад, влітку 2024-го", — сказав Кудрицький.

Він додав, що існує загроза іншого сценарію розвитку подій, якщо окупанти продовжать інтенсивно обстрілювати енергооб'єкти. Тоді під час літної спеки відключення знову можуть бути посиленими.

"Після того, як закінчиться паводок і, відповідно, зменшиться водність Дніпра і Дністра, — зменшиться виробництво електроенергії на гідроелектростанціях (ГЕС). Це буває зазвичай після травня. І ось період, коли починається літня спека, у ГЕС менше ресурсу, щоб виробляти електроенергію, тому що менше води", — пояснив ексголова правління "Укренерго".

Крім того, атомні електростанції знаходяться у найактивнішій фазі перевантаження ядерного палива і в ремонті, що також може спричинити складну ситуацію з відключеннями світла, як влітку 2024 року, якщо росіяни не припинять інтенсивні атаки.

Графіки відключення світла наступної зими: прогнози Кудрицького

Володимир Кудрицький не погоджується з тим, що Україна має ще достатньо часу для підготовки до наступного зимового періоду. За його словами, підготуватися ще встигають побутові споживачі, яку можуть купити невеликий бензиновий генератор для приватного будинку чи зарядну станцію, проте для енергосистеми держави 8-9 місяців — це невеликий термін.

"І насправді, якщо подивитись на строки, які необхідні для розгортання децентралізованої генерації (а це шість-десять місяців), і додати їх до сьогоднішнього дня, то зрозуміємо, що ми вже запізнюємось, щоб максимально підготуватися до наступної зими. У плані саме розгортання цієї децентралізованої генерації", — заявив Кудрицький.

На його думку, уряд повинен протягом весни, літа та осені ввести в роботу якомога більше потужностей в Україні, щоб краще забезпечити країну децентралізованою генерацією до наступної зими.

