Відключення світла в Україні: нардеп назвав терміни, коли ситуація з електрикою покращиться

Ситуація в українській енергетиці залишається важкою, оскільки й далі спостерігається дефіцит електроенергії в енергосистемі через масштабні атаки ЗС РФ, а також проблеми з теплопостачанням у Києві.

У столиці понад тисячу будинків залишаються без тепла, і з великою ймовірністю ті багатоповерхівки, які були заживляться від Дарницької ТЕЦ, будуть із холодними батареями до кінця опалювального сезону, заявив в ефірі "Київ 24" нардеп фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Він констатував, що на вихідних графіки відключень світла були більш полегшеними, оскільки промисловість у ці дні не працює, а також додатковий обсяг електроенергії вдалося отримати за рахунок сонячних електростанцій.

"Почали вже працювати сонячні електростанції, тому, сподіваюся, що принаймні вже за тиждень у нас буде додатковий обсяг електричної енергії, згенерований і маленькими домашніми СЕС, і великими промисловими", — прогнозує депутат.

За його словами, в Україні — понад 20 тисяч маленьких сонячних електростанцій, і зараз люди активно встановлюють їх, причому як ті, хто працює за "зеленим тарифом", так і ті, хто робить це для власних потреб.

"Тому нам залишилося не так багато часу, щоб перетерпіти ці складні моменти. Я сподіваюся, що вже з березня буде незначне але послаблення графіків відключень, і ситуація з теплопостачанням буде більш-менш кращою", — зазначив Нагорняк.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого ЗС РФ знову завдала удару по об'єкту енергетичної інфраструктури ДТЕК в Одесі. Руйнування настільки серйозні, що знадобиться тривалий час, щоб привести обладнання в робочий стан.

