Руйнування дуже серйозні: ЗС РФ вдарила по енергетиці в Одесі (фото, відео)

У ніч на 17 лютого ЗС РФ завдали чергового масованого удару по Одесі та Одеському району. Головною метою була енергетика, але постраждали й цивільні.

Руйнування, завдані енергетичному об'єкту, дуже серйозні, і знадобиться тривалий ремонт, щоб обладнання знову змогло працювати, повідомили в ДТЕК.

Зараз триває розбір завалів, і першочергове завдання енергетиків — повернути електрику об'єктам критичної інфраструктури.

За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, в Одесі один із дронів влучив у квартиру на верхніх поверхах багатоквартирного будинку.

Як повідомили в ДСНС, уламками пошкоджено квартиру на 22 поверсі багатоповерхівки. Психологи Служби допомогли 20 жителям, серед них — дитина.

Також були прильоти по складських приміщеннях і будівлі станції техобслуговування, знищено два автомобілі, горів магазин.

Ще один безпілотник упав поблизу приватного будинку, пошкодивши фасад і скління, інший — на території гаражного кооперативу: пошкоджено сім гаражів і два транспортні засоби.

"Усі пожежі оперативно ліквідували рятувальники. Правоохоронці документують наслідки атаки та черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення Одещини", — написав чиновник.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що повітряну тривогу в Одесі протягом ночі оголошували шість разів.

Унаслідок атаки згоріли кілька гаражів та авто Фото: ДСНС

Відомо про двох постраждалих. Це 62-річний і 65-річний чоловіки, один із яких у важкому стані, інший отримав травми середнього ступеня тяжкості. Їх обох госпіталізовано. Ще одній жінці допомогу медиків було надано на місці.

Через вимкнення електроенергії на об'єктах водопровідної системи без води залишилися жителі Київського та частини Хаджибейського районів, а також сіл Лиманка і Червоний хутір, житлових масивів "Райдужний", "Совіньйон 1-5" і "Чорноморка", а також ЖКП "Таїрове".

В "Інфоксводоканалі" абонентів попередили про можливе зниження тиску на верхніх поверхах деяких споживачів Хаджибейського і Приморського районів.

Нагадаємо, напередодні моніторингові канали попередили про те, що РФ готує новий масований обстріл, не відкидалося застосування ракет "Циркон".

Під час атаки вибухи прогриміли в Дніпрі, Одесі та Кропивницькому, а також у західних регіонах України.