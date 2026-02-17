Разрушения очень серьезные: ВС РФ ударила по энергетике в Одессе (фото, видео)

В ночь на 17 февраля ВС РФ нанесли очередной массированный удар по Одессе и Одесскому району. Главной целью была энергетика, но пострадали и гражданские.

Разрушения, нанесенные энергетическому объекту, очень серьезные, и потребуется длительный ремонт, чтобы оборудование снова смогло работать, сообщили в ДТЭК.

Сейчас продолжается разбор завалов, и первоочередное задание энергетиков — вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.

По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в Одессе один из дронов попал в квартиру на верхних этажах многоквартирного дома.

Как сообщили в ГСЧС, обломками повреждена квартира на 22 этаже многоэтажки. Психологи Службы помогли 20 жителям, среди них — ребенок.

Также были прилеты по складским помещениям и зданию станции техобслуживания, уничтожено два автомобиля, горел магазин.

Відео дня

Еще один беспилотник упал вблизи частного дома, повредив фасад и остекление, другой — на территории гаражного кооператива: повреждено семь гаражей и два транспортных средства.

"Все пожары оперативно ликвидировали спасатели. Правоохранители документируют последствия атаки и очередное военное преступление России против мирного населения Одесщины", — написал чиновник.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что воздушную тревогу в Одессе на протяжении ночи объявляли шесть раз.

В результате атаки сгорели несколько гаражей и авто Фото: ГСЧС

Известно о двух пострадавших. Это 62-летний и 65-летний мужчины, один из которых в тяжелом состоянии, другой получил травмы средней степени тяжести. Они оба госпитализированы. Еще одной женщине помощь медиков была предоставлена на месте.

Из-за отключения электроэнергии на объектах водопроводной системы без воды остались жители Киевского и части Хаджибейского районов, а также сел Лиманка и Красный хутор, жилмассивов "Радужный", "Совиньон 1–5" и "Черноморка", а также ЖКУ "Таирово".

В "Инфоксводоканале" абонентов предупредили о возможном снижении давления на верхних этажах некоторых потребителей Хаджибейского и Приморского районов.

Напомним, накануне мониторинговые каналы предупредили о том, что РФ готовит новый массированный обстрел, не исключалось применение ракет "Циркон".

В ходе атаки взрывы прогремели в Днепре, Одессе и Кропивницком, а также в западных регионах Украины.