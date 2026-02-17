РФ атакует Украину дронами и ракетами: взрывы в Днепре, Одессе и Кропивницком
В ночь на 17 февраля российские оккупационные войска атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед", а также баллистическими ракетами.
Взрывы прогремели в Днепре, Одессе и Кропивницком, о чем, в частности, писало "Суспільне".
В то же время Воздушные силы ВСУ обнародовали направления в которых летели вражеские БПЛА:
- группы БпЛА на Полтавщине движутся на юг (Кировоградщина) и запад (Черкасская область);
- БпЛА в направлении Киева с юго-востока;
- группы БпЛА на Кировоградщине с востока на запад в направлении Винницкой области;
- БпЛА в р-не. Городище (Черкасская область) в направлении Киевской области;
- БпЛА на западе Черкасской области в направлении Винницкой области;
- БпЛА с Житомирщины в направлении Ровенской области, БпЛА на Ровенщине в западном направлении;
- группы БПЛА в р-не. Копайгород курсом на Хмельнитчину;
- БпЛА в р-не н.п. Городок (Хмельницкая область) западным курсом на Тернопольщину.
- несколько БПЛА на Днепр с востока.
Кроме того, моинторы около 1 ночи сообщили о взлете трех бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья", а уже в 3:20 таких борртов в небе насчитывалось шесть штук.
"По состоянию на 03:20 6х бортов Ту-95мс входят в Каспийский регион РФ. Пуски и соответственно вхождение КР ожидаем ближе к рассвету, 06-07 утра", — говорится в сообщении мониторов.
Напомним, в ночь на 17 февраля РФ атаковала дронами Одессу, попала по гражданским домам и объекту инфраструктуры.
16 февраля мониторы предупреждали, что ВС РФ готовятся ударить "Цирконом" по Украине.