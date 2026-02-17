РФ атакует Украину дронами и ракетами: взрывы в Днепре, Одессе и Кропивницком

В ночь на 17 февраля российские оккупационные войска атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед", а также баллистическими ракетами.

Взрывы прогремели в Днепре, Одессе и Кропивницком, о чем, в частности, писало "Суспільне".

В то же время Воздушные силы ВСУ обнародовали направления в которых летели вражеские БПЛА:

группы БпЛА на Полтавщине движутся на юг (Кировоградщина) и запад (Черкасская область);

БпЛА в направлении Киева с юго-востока;

группы БпЛА на Кировоградщине с востока на запад в направлении Винницкой области;

БпЛА в р-не. Городище (Черкасская область) в направлении Киевской области;

БпЛА на западе Черкасской области в направлении Винницкой области;

БпЛА с Житомирщины в направлении Ровенской области, БпЛА на Ровенщине в западном направлении;

группы БПЛА в р-не. Копайгород курсом на Хмельнитчину;

БпЛА в р-не н.п. Городок (Хмельницкая область) западным курсом на Тернопольщину.

несколько БПЛА на Днепр с востока.

Відео дня

БПЛА в воздушном пространстве Украины в ночь на 17 февраля Фото: Соцмережі

Кроме того, моинторы около 1 ночи сообщили о взлете трех бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья", а уже в 3:20 таких борртов в небе насчитывалось шесть штук.

"По состоянию на 03:20 6х бортов Ту-95мс входят в Каспийский регион РФ. Пуски и соответственно вхождение КР ожидаем ближе к рассвету, 06-07 утра", — говорится в сообщении мониторов.

Напомним, в ночь на 17 февраля РФ атаковала дронами Одессу, попала по гражданским домам и объекту инфраструктуры.

16 февраля мониторы предупреждали, что ВС РФ готовятся ударить "Цирконом" по Украине.