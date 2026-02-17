Підтримайте нас RU
РФ атакує Україну дронами та ракетами: вибухи у Дніпрі, Одесі та Кропивницькому

Обстріл України 17 лютого
Атака дронів (ілюстративне фото) | Фото: Відкриті джерела

У ніч на 17 лютого російські окупаційні війська атакують Україну ударними дронами типу "Шахед", а також балістичними ракетами.

Вибухи пролунали у Дніпрі, Одесі та Кропивницькому, про що, зокрема, писало "Суспільне".

Водночас Повітряні сили ЗСУ оприлюднили напрямки у яких летіли ворожі БПЛА:

  • групи БпЛА на Полтавщині рухаються на південь (Кіровоградщина) та захід (Черкащина);
  • БпЛА у напрямку Києва з південного сходу;
  • групи БпЛА на Кіровоградщині зі сходу на захід у напрямку Вінниччини;
  • БпЛА в р-ні. Городище (Черкащина) у напрямку Київщини;
  • БпЛА на заході Черкащини у напрямку Вінниччини;
  • БпЛА з Житомирщини у напрямку Рівненщини, БпЛА на Рівненщині у західному напрямку;
  • групи БпЛА в р-ні. Копайгород курсом на Хмельниччину;
  • БпЛА в р-ні н.п. Городок (Хмельниччина) західним курсом на Тернопільщину.
  • декілька БпЛА на Дніпро зі сходу.
БПЛА у повітряному просторі України у ніч на 17 лютого
Фото: Соцмережі

Крім того, моінтори близько 1 ночі повідомили про зліт трьох бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья", а вже о 3:20 таких борртів у небі налічувались шість штук.

"Станом на 03:20 6х бортів Ту-95мс входять в Каспійський регіон РФ. Пуски і відповідно входження КР очікуємо ближче до світанку, 06-07 ранку", — йдеться у повідомленні моніторів.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого РФ атакувала дронами Одесу, влучила по цивільних будинках та об'єкту інфраструктури.

16 лютого монітори попереджали, що ЗС РФ готуються вдарити "Цирконом" по Україні.