РФ атакує Україну дронами та ракетами: вибухи у Дніпрі, Одесі та Кропивницькому

У ніч на 17 лютого російські окупаційні війська атакують Україну ударними дронами типу "Шахед", а також балістичними ракетами.

Вибухи пролунали у Дніпрі, Одесі та Кропивницькому, про що, зокрема, писало "Суспільне".

Водночас Повітряні сили ЗСУ оприлюднили напрямки у яких летіли ворожі БПЛА:

групи БпЛА на Полтавщині рухаються на південь (Кіровоградщина) та захід (Черкащина);

БпЛА у напрямку Києва з південного сходу;

групи БпЛА на Кіровоградщині зі сходу на захід у напрямку Вінниччини;

БпЛА в р-ні. Городище (Черкащина) у напрямку Київщини;

БпЛА на заході Черкащини у напрямку Вінниччини;

БпЛА з Житомирщини у напрямку Рівненщини, БпЛА на Рівненщині у західному напрямку;

групи БпЛА в р-ні. Копайгород курсом на Хмельниччину;

БпЛА в р-ні н.п. Городок (Хмельниччина) західним курсом на Тернопільщину.

декілька БпЛА на Дніпро зі сходу.

Відео дня

БПЛА у повітряному просторі України у ніч на 17 лютого Фото: Соцмережі

Крім того, моінтори близько 1 ночі повідомили про зліт трьох бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья", а вже о 3:20 таких борртів у небі налічувались шість штук.

"Станом на 03:20 6х бортів Ту-95мс входять в Каспійський регіон РФ. Пуски і відповідно входження КР очікуємо ближче до світанку, 06-07 ранку", — йдеться у повідомленні моніторів.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого РФ атакувала дронами Одесу, влучила по цивільних будинках та об'єкту інфраструктури.

16 лютого монітори попереджали, що ЗС РФ готуються вдарити "Цирконом" по Україні.