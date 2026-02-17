РФ атакувала дронами Одесу: влучила по цивільних будинках та об'єкту інфраструктури (відео)

У ніч на 17 лютого російські окупанти завдали удару дронами по Одесі, внаслідок чого у місті спалахнули пожежі у житлових будинках.

Наразі відомо про щонайменше двох постраждалих, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог атакував Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури та цивільні будівлі", — написав Лисак.

Він уточнив, що внаслідок російської атаки в одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, а в іншому — пошкоджено магазин та СТО.

"Наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога. Всі відповідні служби працюють на місцях", — наголосив Лисак.

Водночас у місцевих тееграм-каналах з'явилось відео з моментом удару дрона по житловому будинку Одеси.

Крім того, як пише місцевий паблік "Думская", після російської атаки деякі райони Одеси залишились без світла та води.

