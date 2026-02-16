У київському метро обвалилася стеля на станціях "Теремки" та "Чернігівська": яка причина (фото)

У Києві на кількох станціях метро обвалилася стеля, проте рух поїздів не припинявся. Причиною називають пошкодження конструкцій, що залишилися від попередніх обстрілів і були частково приховані від огляду.

Як повідомляють місцеві пабліки, стеля впала біля входу на станцію "Теремки" та на платформі станції "Чернігівська".

"На платформі — наслідки обвалу стелі. Ділянку оперативно огородили. Чи є постраждалі наразі невідомо", — йдетсья в дописі.

За даними офіційного Telegram-каналу Київського метрополітену, станція "Теремки" продовжує працювати у звичайному режимі, рух поїздів не порушено. Водночас увечері 15 лютого близько 22:30 було зафіксовано локальне пошкодження підвісної стелі одного з виходів — постраждалих немає.

На станції "Теремки" обвалилася стеля Фото: Скриншот з відео

Обвал стався через багаторічні пошкодження конструкцій, отримані під час обстрілів. Деякі дефекти мали прихований характер і не були помітними під час звичайних оглядів. Паралельно проводилися підготовчі роботи для часткового ремонту виходу. Наразі фахівці продовжують обстеження підвісної стелі та підземного переходу станції, щоб забезпечити безпеку пасажирів.

Відео дня

Нагадаємо, що за даними КП "Київський метрополітен", збитки від недобудови метро на Виноградар перевищили 2,3 млрд грн. Міська влада через суд вимагає стягнення майнової шкоди з АТ "Київметробуд", колишнього підрядника, який виконував роботи на об’єкті у 2018–2023 роках.

Експертиза також зафіксувала можливі штрафи та неустойку за порушення строків на суму понад 1,36 млрд грн. Перша черга метро передбачає дві станції — "Мостицька" та "Варшавська", їх планували відкрити ще у 2021 році. Нині міський голова Віталій Кличко повідомляє, що відкриття однієї станції очікується у 2026 році, але повноцінний запуск метро можливий лише після завершення обох станцій.

Паралельно НАБУ і САП продовжують розслідування у справі земельної корупції в Київраді в межах операції "Чисте місто", де вже оголошено дев’ять підозр. Колишній очільник метрополітену Віктор Брагінський у 2024 році виїхав за кордон і перебуває в розшуку за підозрою у службовій недбалості.

Окрім цього, 31 січня в Україні одночасно запровадили аварійні відключення світла одразу в кількох областях. Зокрема, через проблеми з напругою у Києві тимчасово зупинилося метро.

Ба більше, через вимушену зупинку потягів у тунелях опинилося майже півтисячі пасажирів. Так, один з поїздів зупинився за 100 метрів від станції "Вокзальна", а інший став за 1 км від станції "Видубичі" у напрямку лівого берега столиці.