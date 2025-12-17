Метро на Виноградар: Кличко назвав терміни, коли побудують станцію "Мостицька" (фото)

Будівництво метро на Виноградар триває цілодобово, а роботи ведуться одночасно на шести майданчиках. Завершити їх обіцяють у 2026 році.

Уже побудовано правий тунель від "Мостицької" до "Сирця" з частиною вентиляційних вузлів, і перекладанням мереж, повідомив мер Києва Віталій Кличко, уточнивши, що загалом протяжність першої черги метро на Виноградарі становить 3,7 км.

"Роботи відбуваються в складних гідрогеологічних умовах і наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, щільній міській забудові", — ідеться в повідомленні.

Для лінії метро будуються двоярусні монолітні тунелі, що є унікальною технологією для України. Наразі побудовано близько третини цих конструкцій.

За словами Кличка, завершення робіт на станції "Мостицька" в основних конструкціях передбачено у 2026 році.

Відео дня

Метро на Виноградар: довга історія

У 2018 році "Київметробуд" став переможцем тендера на будівництво станцій "Проспект Правди" і "Мостицька". Він запропонував виконати роботи за 5,98 млрд грн, пообіцявши передати готовий об'єкт уже 26 листопада 2021 року (за умови доведення цільового бюджету). Однак потім підрядник через суд зажадав перенесення термінів до 2023-го.

Протягом усього будівництва метро на Виноградар перебіг робіт супроводжувався численними скандалами. Громадськості повідомлялася суперечлива інформація про перебіг робіт та їх фінансування. У соцмережах очевидці регулярно повідомляли, що роботи на будівництві не ведуться, але мер Віталій Кличко особисто неодноразово запевняв, що станції здадуть у строк.

Водночас ще в липні 2021 року "Київський метрополітен" повідомляв, що будівництво метро на Виноградар тривають згідно з графіком, а підрядник не просив про зміну термінів. Також повідомлялося, що фінансування робіт відбувається в передбаченому обсязі.

У червні 2021-го в "Київметрострі" запевняли, що станція "Мостицька" буде здана до кінця року.

У листопаді того ж року прокуратура Києва через суд зажадала від "Київметробуду" відшкодувати загалом 183 млн грн. Підрядник мав побудувати дві станції міського метрополітену на Сирецько-Печерській лінії — від "Сирця" до житлового масиву Виноградар, але замість цього поклав гроші платників податків на депозит.

У грудні 2023 року КМДА розірвала угоду з попереднім підрядником — компанією АТ "Київметробуд", яка затягнула виконання робіт — 1 240 м від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, київські чиновники подали до суду, щоб відшкодувати кошти, які компанія отримала, але не виконала обіцяного етапу будівництва. За 10 місяців до того, у лютому 2023 року, тодішній очільник метрополітену Віктор Брагінський повідомив, що будівництво відновили, хоча на його темпи і впливає повномасштабна війна з РФ.

У серпні минулого року КМДА провела тендер в електронній системі публічних закупівель Prozorro на відновлення будівництва гілки метро на Виноградар. Переможцем стала компанія з Вінницької області, яка виконає необхідні роботи до 30 грудня 2026 року. Вартість становить 13 млрд грн. Переможцем тендеру стало ТОВ "Група компаній "Автострада". Будівництво триватиме 30 місяців і коштуватиме 13 млрд 785 млн грн.

Незважаючи на декларовані Кличком терміни, керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Виговський заявив, що в кращому разі новий напрямок запрацює у 2027 році. Наступного року мають завершити будівництво станції "Мостицька" в основних конструкціях, але поїзди запустять тільки після того, як введуть в експлуатацію дві станції — "Мостицьку" і "Проспект Правди".