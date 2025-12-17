Метро на Виноградарь: Кличко назвал сроки, когда построят станцию ​​"Мостицкая" (фото)

Строительство метро на Виноградарь продолжается круглосуточно, а работы ведутся одновременно на шести площадках. Завершить их обещают в 2026 году.

Уже построен правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца" с частью вентиляционных узлов, и перекладыванием сетей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, уточнив, что в общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградаре составляет 3,7 км.

"Работы проходят в сложных гидрогеологических условиях и наличия разветвленной сети коммуникаций на разных глубинах залегания, плотной городской застройке", – говорится в сообщении.

Для линии метро строятся двухъярусные монолитные тоннели, что является уникальной технологией для Украины. На данный момент построено около трети этих конструкций.

По словам Кличко, завершение работ на станции "Мостицкая" в основных конструкциях предусмотрено в 2026 году.

Відео дня

Метро на Виноградарь: долгая история

В 2018 году "Киевметрострой" стал победителем тендера на строительство станций "Проспект Правды" и "Мостицкая". Он предложил выполнить работы за 5,98 млрд грн, пообещав передать готовый объект уже 26 ноября 2021 года (при условии доведения целевого бюджета). Однако затем подрядчик через суд потребовал перенесения сроков до 2023-го.

На протяжении всего строительства метро на Виноградарь ход работ сопровождался многочисленными скандалами. Общественности сообщалась противоречивая информация о ходе работ и их финансировании. В соцсетях очевидцы регулярно сообщали, что работы на стройке не ведутся, но мэр Виталий Кличко лично неоднократно заверял, что станции сдадут в срок.

При этом еще в июле 2021 года "Киевский метрополитен" сообщал, что строительство метро на Виноградарь ведутся согласно графику, а подрядчик не просил об изменении сроков. Также сообщалось, что финансирование работ проходит в предусмотренном объеме.

В июне 2021-го в "Киевметростре" уверяли, что станция "Мостицкая" будет сдана до конца года.

В ноябре того же года прокуратура Киева через суд потребовала от "Киевметростроя" возместить в общей сложности 183 млн грн. Подрядчик должен был построить две станции городского метрополитена на Сырецко-Печерской линии — от "Сырца" до жилмассива Виноградарь, но вместо этого положил деньги налогоплательщиков на депозит.

В декабре 2023 года КГГА разорвала соглашение с предыдущим подрядчиком — компанией АО "Киевметрострой", которая затянула выполнение работ — 1 240 м от станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Кроме того, киевские чиновники подали в суд, чтобы возместить средства, которые компания получила, но не выполнила обещанного этапа строительства. За 10 месяцев до того, в феврале 2023, тогдашний глава метрополитена Виктор Брагинский сообщил, что строительство возобновили, хотя на его темпы и влияет полномасштабная война с РФ.

В августе прошлого года КГГА провела тендер в электронной системе публичных закупок Prozorro на возобновление строительства ветки метро на Виноградарь. Победителем стала компания из Винницкой области, которая выполнит необходимые работы до 30 декабря 2026 года. Стоимость составляет 13 млрд грн. Победителем тендера стало ООО "Группа компаний "Автострада". Строительство продлится 30 месяцев и будет стоить 13 млрд 785 млн грн.

Несмотря на декларируемые Кличко сроки, руководитель КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский заявил, что в лучшем случае новое направление заработает в 2027 году. В следующем году должны завершить строительство станции "Мостицкая" в основных конструкциях, но поезда запустят только после того, как введут в эксплуатацию две станции — "Мостицкую" и "Проспект Правды"