Миллионы на часы, марки и мультиварки. Как тратят средства местных бюджетов

В Украине закупки местных органов власти должны осуществляться через электронную систему. Однако публичные закупки мэрий или ОТГ часто имеют как завышенную цену, так и непонятную цель, а еще — дискриминационные требования к участникам торгов. Фокус узнал, что покупают местные органы власти в разных регионах страны, а также — насколько сейчас распространены злоупотребления в публичных закупках.

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Месяц назад информационное пространство шокировали новости о том, что закупают в Киеве для укрытий. Днепровская районная государственная администрация через публичные закупки приобрела барабаны на сумму почти 900 тыс. грн, а киевский лицей "Зміна" — многофункциональную сковороду стоимостью 725,7 тыс. грн и пароконвектомат (универсальная печь) по цене 474,3 тыс. грн. Это стало известно благодаря опубликованным в системе электронных закупок заявкам. Однако законодательство не обязывает местные власти и государственные или муниципальные учреждения и предприятия всегда проводить именно публичные закупки.

Фокус выяснил, что происходит с закупками за средства местных бюджетов и находит ли наказание чиновников, которые пытаются через тендеры и аукционы обеспечить себе дополнительный доход.

Охрана, бытовая техника, кейтеринг: что покупают местные органы власти

О том, что у местных органов власти в 2023 году есть в распоряжении достаточно средств, недавно сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составили уже 170 млрд грн.", — говорит глава правительства. То есть, создается впечатление, что города и поселки способны финансировать свои проекты вроде ремонтов зданий, замены дорожного полотна или покупки необходимого оборудования для школ и больниц.

Однако, если взглянуть на тендеры в системе публичных закупок (площадка zakupki.prom.ua), можно увидеть достаточно разнообразные закупки товаров и услуг, которые либо кажутся не совсем уместными, либо имеют слишком высокую цену, которую местные власти готовы за них заплатить.

Например, Киевская городская государственная администрация в январе 2023 года провела торги на определение компании для предоставления услуги по охране общественного порядка и безопасности по адресу КГГА на Хрещатике. Сумма услуги — 19,5 млн грн. Интересно, что подобные услуги КГГА уже заказывала в том году в марте, но тогда сумма составляла всего 3,77 млн грн.

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Еще один интересный тендер КГГА — услуги по аренде электромобилей на сумму 1,5 млн грн. Однако закупка не состоялась из-за неравномерного доступа участников торгов. А вот услуги по опубликованию решений Киевского городского совета КГГА приобрела в феврале этого года — за это отдали 1,99 млн гривен. Вообще публикации, местные СМИ и сотрудничество с прессой обходятся мэриям дорого. В системе электронных закупок очень много таких торгов. Например, Обуховский городской совет заказал в марте этого года услуги по сотрудничеству со СМИ, стоимость закупки — 778 тыс грн.

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Житомирская городская администрация в июне закупила комплект интерактивной панели за 630,4 тыс грн. Также в Житомире приобрели 5 смартфонов за 146 тысяч гривен. Но интереснее выглядит закупка комплекта снаряжения для страйкбола за 2,43 млн грн. Хотя в Житомире очень часто покупают и нужные армии вещи (по логике, они передаются ВСУ). Например, покупают БПЛА — 12 июня приобрели один квадрокоптер за 12,79 млн грн, а 7 июля объявили закупку двух БПЛА на 3,3 млн грн.

Часы — распространенная категория в публичных закупках местной власти Фото: pexels.com

Грамоты, марки, сувенирные тарелки, подставки для флажков, флаги, блокноты, кружки — одни из главных позиций закупок местных органов власти. На это готовы тратить сотни тысяч гривен. А вот в Соломенской районной администрации любят покупать наручные часы. Сначала в октябре купили 35 штук за 40,6 тыс грн., потом в декабре 90 штук за 97,2 тыс грн., а позже докупили в феврале еще 90 часов за 99 тыс грн.

Часто покупают местные органы власти и бытовую технику, особенно мультиварки, хотя позицией номер один в закупках местных властей остаются кондиционеры. Заказывают мэрии и гимнастический и спортивный инвентарь — на это направляют сотни тысяч гривен. Например, Обуховский городской совет в июле приобрел спортивную форму на 116,6 тыс грн. и спортивный инвентарь для полей и кортов на 345,9 тыс грн.

Кухонное оборудование фигурирует в закупках очень часто — покупают плиты, кастрюли, мультиварки и духовые шкафы Фото: pexels.com

Покупают и другие товары, например, цветы, декоративные подушки, заказывают кейтеринг, а еще — консультации различных специалистов, тренинги, дизайнерские услуги, создание видеороликов и услуги по раскрутке определенных местных администраций в социальных сетях. Вся информация по закупкам, которые проводят публично, доступна на площадке zakupki.prom.ua.

Прозрачно и не очень: когда местные органы власти имеют право не светить данные о закупках

Сегодня основным законом, который детально регулирует весь комплекс правоотношений, связанных с закупками за публичные средства, является Закон Украины "О публичных закупках". Он был принят в 2015 году.

"Одна из основных целей этого Закона — обеспечить, чтобы все закупки, осуществляемые за средства бюджетов, были открытыми и прозрачными на всех стадиях. Для того, чтобы реализовать этот принцип, на протяжении многих лет в Украине развивалась система электронных закупок. Как известно, сегодня электронная система публичных закупок Prozorro признана одним из лучших цифровых решений для закупок в мире", — говорит Светлана Луцюк, старший юрист практики публичных закупок юридической компании Arzinger.

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По ее словам, национальная система электронных закупок предоставила общественности и гражданам возможность детально изучать все документы, которые подаются на тендер, как проходят аукционы, какой бизнес и почему на них побеждает, а также, на каких условиях заказчики будут приобретать товары, работы или услуги. Ведь в систему обязательно загружается договор и все приложения к нему, а все договорные условия являются публичными.

Если сумма закупки меньше 100 тыс грн, местные органы власти могут не пользоваться публичной системой закупок

Однако после начала полномасштабного вторжения правительство изменило некоторые условия проведения публичных закупок, что было сделано по мотивам национальной безопасности. Сейчас для местных органов власти особенности закупок определяются постановлением Кабинета Министров Украины от 12 октября 2022 года № 1178. "На период военного положения закупка проводится в порядке открытых торгов в случае, если стоимость предмета закупки товара (товаров), услуги (услуг) равна или превышает 100 тысяч гривен, текущего ремонта — 200 тысяч гривен, а работ — 1,5 млн гривен. Предусмотрена также возможность осуществления закупки товаров с использованием электронного каталога без ограничения предельных стоимостных значений", — говорит Юрий Радзиевский, управляющий партнер АО "Радзиевский и партнеры". По его словам, при закупке, сумма которой меньше определенной правительством, есть три варианта: прямая закупка (без каких-либо процедур); упрощенная или прямая через каталог.

На закупки органов местной власти идут миллиарды из местных бюджетов Фото: Unsplash

"Вместе с тем особенности осуществления публичных закупок на время военного положения предусматривают целый ряд оснований, когда заказчики могут заключать прямой договор и на более высокие суммы. Это касается закупок для нужд обороны, если их публикация может повредить национальной безопасности, ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, обеспечения критической инфраструктуры, или же при наличии необходимости", — сообщили Фокусу в пресс-службе Prozorro. Там информируют: сейчас для осуществления публичных закупок местные органы власти могут использовать любую из 12 электронных площадок.

Злоупотребления в закупках: как происходят нарушения и кто должен их выявлять

В Украине нередки случаи, когда заказчики (местные органы власти или их подразделения, коммунальные или государственные предприятия) завышают ожидаемую стоимость товара или услуги. Эксперты говорят — речь идет о злоупотреблениях.

"Относительно завышенных цен, конечно, есть потенциальная доставка, которая удорожает закупку, однако иногда объемы, которые покупают заказчики, позволяют предлагать товар значительно дешевле. Не менее важным в процессе закупки является необходимость обеспечения равных правил закупок для всех участников — тогда будет цена без переплат. Как только заказчик выписывает дискриминационные условия в тендере, цена сразу растет. Дискриминационные условия — это возможность дать преимущество определенному поставщику. Когда этот поставщик понимает, что на тендере он будет один или без конкурентов — он, конечно, не будет иметь стимула снижать свою цену. А если при этом еще и ожидаемая стоимость была завышена — это несет еще большую угрозу переплаты. Еще хуже, когда заказчик и потенциальный участник договариваются заранее о "розыгрыше" такого тендера — это уже криминальная история", — рассказала специалист проекта DOZORRO Transparency International Ukraine Анастасия Ференц.

Правоохранительные органы должны выявлять факты коррупции в закупках, однако эксперты говорят, что общественный контроль работает лучше Фото: Суспільне Одеса

Публичные закупки по завышенным ценам преследуют преступную цель — завладение средствами государственных и местных бюджетов, говорит Юрий Радзиевский.

"В случае закупки товаров и услуг по заведомо завышенным ценам виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) или 364 (злоупотребление властью или служебным положением). Эти статьи в сфере Бюро экономической безопасности и Национального антикоррупционного бюро. Также мониторинг соблюдения процедуры закупки осуществляет Государственная аудиторская служба Украины, которая может предоставлять обязательные к исполнению предписания об устранении нарушений и привлекать виновных к административной ответственности", — сообщил Фокусу Юрий Радзиевский.

В Госаудитслужбе сообщили: сфера, где злоупотребления могут быть системными, — это закупки на строительство, ремонт и обустройство сооружений гражданской защиты, то есть укрытий, бомбоубежищ

Конечно, если злоупотребления доказаны в суде, чиновникам грозит достаточно суровое наказание.

"Диапазон санкций, которые могут быть применены судом, значительный и зависит от квалификации преступления и ряда других обстоятельств, которые устанавливаются в уголовном производстве. От штрафа до 68 тыс грн., ограничения свободы на срок до 5 лет до лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", — отметила Светлана Луцюк.

За доказанные в суде злоупотребления в закупках чиновник может получить срок заключения — до 12 лет Фото: BelarusFeed

Эксперт сообщила: Госаудитслужба подтверждает, что сейчас существует проблема с целесообразностью закупок и определением очередности потребностей со стороны местных органов власти. Сфера, где злоупотребления могут быть системными, — это закупки на строительство, ремонт и обустройство сооружений гражданской защиты, то есть укрытий, бомбоубежищ и тому подобное.

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"Госаудитслужба отмечает, что за 2022 год и почти 6 месяцев 2023 года в Украине проведено 22,2 тыс таких закупок на сумму 9,8 млрд грн. Из них под мониторинг закупок подпадали только 835 закупок на сумму 5,2 млрд грн. Остальные сделки происходили по прямым договорам, упрощенным закупкам, которые Госаудитслужба может проверять только постфактум", — говорит Светлана Луцюк.

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Анастасия Ференц объясняет: в целом главный контролирующий орган в сфере закупок — Государственная аудиторская служба Украины, однако этот контроль неидеален, и сейчас подходы к финансовому контролю закупок нуждаются в реформировании. "Контроль может быть как со стороны правоохранительных, контролирующих органов, так и со стороны общественности, однако какой-то утвержденной системы целесообразности и контроля, которая не позволяет им такие действия (закупки чего-либо по любым ценам, — Фокус), пока нет", — говорит Анастасия Ференц.

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Опрошенные Фокусом эксперты считают, что сейчас в Украине именно общественность и журналистское сообщество могут лучше проконтролировать то, что происходит в закупках, чем другие уполномоченные органы.

"Необходимо возвращать больше закупок в систему Prozorro. Это уже происходит, что, безусловно, хорошо. Осуществление большего количества закупок через электронную систему будет обеспечивать больший контроль за ними со стороны уполномоченных органов и общественности", — уверены в Prozorro.