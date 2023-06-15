Игра на барабанах во время воздушной тревоги: кого накажут за закупки для укрытий Киева

В украинской столице продолжают находить информацию о вызывающих много вопросов тендерах для укрытий. После скандала со сковородкой за 720 тыс. грн обнаружились барабаны "для психологической разгрузки детей во время воздушной тревоги" за 890 тыс. грн. Фокус спросил у депутата Киевского городского совета, кто понесет ответственность за нецелесообразные закупки в военное время.

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Через пару дней после того, как стало известно, что один из лицеев Днепровского района Киева закупил для укрытия кухонные девайсы за 1,2 млн грн, появилась информация о приобретении 300 кожаных барабанов на сумму свыше 890 тыс. грн, также предназначенных для укрытия в Днепровском районе.

Вчера, 13 июня, состоялось первое заседание временной контрольной комиссии по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве. Возглавил ее Леонид Емец, председатель комиссии Киевсовета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции. Именно он обнаружил закупки и сковородок, и барабанов, которые, как сказано в тендере, предназначены "для психологической разгрузки детей во время воздушной тревоги".

"Комиссия провела свое первое заседание, сформировала рабочие органы и направила ряд писем о получении информации от департаментов, районных госадминистраций о проведении тендеров и об их мотивации. Я лично отправил запрос в Днепровскую РГА касательно уже выявленных случаев. Вообще эта информация должна была быть получена уже после отправки соответствующих писем, но мы решили посмотреть, что там происходит в Prozorro, и начали с Днепровского района", — говорит Фокусу Леонид Емец.

Это не значит, что подобных случаев нет и в других районах города, подчеркивает он.

"Мне очень хочется ошибаться, но, думаю, Днепровский район в этом плане не уникален", — отмечает депутат.

Указанная выше комиссия будет работать следующим образом: после получения информации от департаментов и районных госадминистраций о тендерах, члены комиссии анализируют данные и проводят проверки. Если у депутатов возникнут подозрения о присутствии при проведении закупок коррумпированных рисков, то вся информация будет передаваться правоохранительным органам для открытия уголовного производства.

Барабаны и сковороды в убежищах — это, по словам депутата, "красивые" истории, которые могут привлечь СМИ и хорошо разойтись в соцсетях. Однако есть и более банальные случаи, урон от которых для бюджета столицы не меньший.

"К примеру, есть ремонт в укрытии и закупка оборудования для него — все согласно требованиям, ничего необычного, но мы начинаем сравнивать стоимость и понимаем, что разница колоссальная. Элементарно вбиваешь в интернете закупленный товар и разница в цене видна сразу. Это уже истории о тихой и незаметной коррупции. И они страшнее, ведь для того, чтобы их выявить, нужно время", — продолжает глава комиссии.

Все причастные к необоснованным закупкам для укрытий в Киеве понесут наказание, но, по словам Емеца, лишь после того, как будет проведено расследование и открыто уголовное производство. Насколько затянутся эти процессы, пока неизвестно.

Напомним, Фокус писал о том, как в художественном лицее Днепровского районе оправдывались за покупку для укрытия сковородки за 720 тыс. грн и печи за 470 тыс. грн. По словам главного бухгалтера учебного заведения, это очень нужные девайсы во время воздушной тревоги.