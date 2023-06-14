"Это очень нужные вещи": лицей в Киеве о покупке в укрытие сковородки и печи за 1,2 млн грн

Главный бухгалтер художественного лицея "Смена" Днепровского района в Киеве утверждает, что дорогое кухонное оборудование — необходимые вещи во время воздушной тревоги.

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Прошлой осенью художественный лицей "Смена", расположенный в Днепровском районе Киева, купил через онлайн-платформу Prozorro многофункциональную сковороду стоимостью 725,7 тыс. грн и пароконвектомат (универсальная печь) по цене 474,3 тыс. грн. Главный бухгалтер учебного учреждения Наталья Ломакина не видит ничего зазорного в покупке кухонных девайсов на сумму более миллиона гривен для убежища и искренне удивлена, почему вообще возникли вопросы о необходимости закупки оборудования.

"Говорят, что мы на 1,2 млн грн купили две сковородки. Это неправда — сковорода лишь одна, но в эту сумму входит еще покупка печи", — комментирует Фокусу Ломакина.

По ее словам, для убежищ, расположенных в здании учебных учреждений, есть новые требования, согласно которым там якобы должны быть не только места для пребывания, но и полноценная зона приготовления пищи.

"Это оборудование предназначено для готовки, чтобы кормить детей, пока они находятся в убежище. Эти девайсы хорошего качества и не сломаются через месяц-другой. И вообще — никто не предложил аналог этой сковородки за меньшую сумму. Если бы была возможность купить ее за 100 тыс. грн, мы бы купили, но такого предложения не поступало. Где все эти люди, которые нас сегодня критикуют, были во время проведения тендера?" — возмущается бухгалтера лицея.

В Днепровской районной администрации Киева Фокусу сообщили, что не слышали об этой закупке, поэтому не могут прокомментировать ситуацию.

Для укрытия в киевском художественном лицее купили сковороду за 720 тыс. грн. Сейча ее можно купить со скидкой Фото: Скриншот Универсальная печь, по мнению лицея, — очень нужная вещь во время воздушной тревоги Фото: Скриншот

Слово "укрытие" как прикрытие

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в разговоре с Фокусом подчеркивает, что никакой нормативный документ не предусматривает необходимости закупки овощерезок более чем на 1,5 млн гривен или, как в случае с художественным лицеем, электросковороды за 720 тыс. грн для оборудования укрытия.

"Слово "укрытие" в этих тендерах упомянули для того, чтобы обойти очередность оплаты платежей в казначействе. Ведь в приоритете, согласно постановлению Кабмина №590, оборонные и другие расходы, связанные с безопасностью людей, или работы по восстановлению жилищного или нежилого фонда, поврежденного в результате военных действий. Подобные тендеры — ответственность администрации лицея, управления образования районной администрации и городских властей, которая осуществляет создание и обустройство всей сети укрытий гражданской защиты населения как в учебных, медицинских заведениях, так и в жилых домах", — комментирует Витренко.

Также, по словам замминистра, есть еще одно важное обстоятельство: деньги на ремонт укрытий были заложены только в декабре 2022 года. То есть использовать их надо было всего за месяц. Провести ремонтные работы за такой короткий срок невозможно. Однако можно произвести закупку какого-нибудь оборудования, указав "для укрытия".

Лишь после трагедии, произошедшей в Деснянском районе, городские власти изменили подход в этом вопросе. Теперь в городе хотят тщательнее проверять не только доступ в убежища, но и выделение средств для оборудования укрытий. Витренко надеется, что после этого манипуляций на этой теме станет меньше.

Витренко объясняет: никаких особых документов, подтверждающих необходимость закупки овощерезок и сковородок, на самом деле нет

Не только сковороды: овощерезки за 130 тыс. грн

О закупке лицеем дорогого кухонного оборудования первым сообщил депутат Киевского городского совета Леонид Емец.

"На прошлой неделе в Киевском городском совете создали временную контрольную комиссию для проверок укрытий. Мы решились пройтись, как говорится, по верхам и посмотреть данные тендеров. Первое, на что мы наткнулись, — электрические овощерезки по цене 130 тыс. грн каждая. Этот тендер проводили дважды, каждый раз покупали по 12 штук. То есть сейчас в каком-то укрытии Днепровского района должно находиться 24 дорогостоящих овощерезки", — рассказывает Фокусу Емец.

Далее, по его словам, депутаты наткнулись на тендер художественного лицея и очень удивились необходимости кухонных девайсов в укрытиях.

"В отличие от закупок на общих основаниях, закупки для укрытий проходят по упрощенной процедуре. Не нужно проводить большой тендер, открывать участников и прочее. Происходит процедура переговоров с закупщиком, в результате чего определяется стоимость товара", — продолжает Емец.

Теперь, как он утверждает, депутаты намерены разобраться в сложившейся ситуации, а именно выяснить, было ли это целевое использование средств и какова вообще необходимость такой дорогой покупки.

Емец считает, что даже если все укрытия в Киеве находились бы в идеальном состоянии, то эти 1,2 млн грн можно направить на куда более важные траты, нежели покупка сковородки и печи.

"Удивительно, почему в Днепровской районной администрации ничего не знали об этом. Они должны отслеживать такие моменты. Мы будем настоятельно просить все районы предоставить информацию по использованию средств, которые им были выделены", — говорит Емец.

Вслед за Киевом вопросом укрытий хотят заняться и в области. Юрист и депутат Киевского облсовета, глава постоянной комиссии области по вопросам капстроительства Станислав Семергей подтвердил создание аналогичной временной контрольной комиссии по изучению ситуации с организацией убежищ. По его словам, депутаты Киевской области также изучат проведение соответствующих тендеров.

"Думаю, что в Киеве было определенное количество бюджетных средств, выделенных городом на укрытия, и некие недобросовестные лица решили попиариться на этой теме, а заодно и освоить средства коррупционным путем", – комментирует он ситуацию в столице.

Семергей утверждает, что ответственность за такие закупки лежит на районной администрации города, однако столичные органы самоуправления должны контролировать подобные процессы. Он объясняет, что теперь необходимо обращаться в государственную аудиторскую службу, которая обязана проанализировать проведенные тендеры. По итогам такого расследования могут делаться соответствующие выводы.

Ранее Фокус писал о том, что в Киеве после проверки 91% всех укрытий оказалось, что для использования пригодны лишь две трети.