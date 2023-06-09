В Киеве оказались пригодными две трети укрытий: в КГГА продолжают проверки (инфографика)

К внеплановой ревизии бомбоубежищ присоединились сотрудники ГСЧС, полиции, а также городских и районных служб. В городской администрации заговорили о строительстве новых укрытий.

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В Киеве после проверки 91% всех укрытий оказалось, что для использования пригодны лишь две трети. Об это сообщил на брифинге от 9 июня заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам внеплановой проверки укрытий, в которой приняли участие сотрудники ГСЧС, полиции, а также городских и районных служб, чуть больше половины пригодны для того, чтобы переждать там опасность.

"По состоянию на утро 9 июня городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проинспектировали 4,2 тысячи убежищ из имеющихся 4,6 тысяч. По оперативным данным, пригодны для укрытия во время воздушной тревоги почти 2,9 тысячи, то есть две трети укрытий и убежищ. Еще 736 – могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства, 578 – не отвечают нормативным требованиям к помещениям, где могут быть обустроены убежища", — говорится в сообщении.

Проверка укрытий в Киеве Фото: КГГА Проверка укрытий в Киеве Фото: КГГА Проверка укрытий в Киеве Фото: КГГА

В КГГА также отметили, что городская власть продолжит работу над тем, чтобы совершенствовать систему укрытий для жителей столицы.

В будущем планируется обустроить новые места, где люди смогут переждать воздушную тревогу.

"Мы также проводим дополнительную инвентаризацию помещений, учитывая угрозу атак баллистическими ракетами", — заявил Петр Пантелеев.

9 июня сообщалось, что новый сервис показывает все укрытия по Украине. Чат-бот в Telegram подскажет, как быстро добраться до безопасного места, но разработчики предупреждают: они не могут гарантировать, что укрытия работают.