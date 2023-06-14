"Це дуже потрібні речі": ліцей в Києві про купівлю в укриття сковорідки та печі за 1,2 млн грн

Головний бухгалтер художнього ліцею "Зміна" Дніпровського району у Києві стверджує, що дороге кухонне обладнання – необхідні речі під час повітряної тривоги.

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Минулої осені художній ліцей "Зміна", розташований у Дніпровському районі Києва, купив через онлайн-платформу Prozorro багатофункціональну сковороду вартістю 725,7 тис. грн та пароконвектомат (універсальна піч) за ціною 474,3 тис. грн. Головний бухгалтер навчального закладу Наталія Ломакіна не бачить нічого поганого в купівлі кухонних девайсів на суму понад мільйон гривень для сховища та щиро здивована, чому взагалі виникли питання щодо необхідності закупівлі обладнання.

"Кажуть, що ми на 1,2 млн грн купили дві сковорідки. Це неправда — сковорода лише одна, але в цю суму входить ще купівля печі", — коментує Фокусу Ломакіна.

За її словами, для сховищ, які розташовані в будівлях навчальних закладів, є нові вимоги, згідно з якими там нібито мають бути не лише місця для перебування, а й повноцінна зона для приготування їжі.

"Обладнання призначене для готування, щоб годувати дітей, поки вони перебувають у сховищі. Ці девайси гарної якості й не зламаються за місяць-другий. І взагалі — ніхто не запропонував аналог цієї сковорідки за меншу суму. Якби була можливість купити її за 100 тис. грн, ми купили б, але такої пропозиції не надходило. Де всі ці люди, які нас сьогодні критикують, були під час проведення тендеру?" — обурюється бухгалтер ліцею.

У Дніпровській районній адміністрації Києва Фокусу повідомили, що не чули про цю закупівлю, тож не можуть прокоментувати ситуацію.

Для укриття у київському художньому ліцеї купили сковороду за 720 тис. грн. Зараз її можна придбати зі знижкою Фото: Скриншот Універсальна піч, на думку ліцею, — дуже потрібна річ під час повітряної тривоги Фото: Скриншот

Слово "укриття" як прикриття

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко у розмові з Фокусом наголошує, що жодний нормативний документ не передбачає необхідності закупівлі овочерізок більш ніж на 1,5 млн грн або, як у випадку з художнім ліцеєм, електросковороди за 720 тис. грн для обладнання укриття.

"Слово "укриття" у цих тендерах згадали для того, щоб обійти черговість оплати платежів у казначействі. Адже у пріоритеті, згідно з постановою Кабміну №590, оборонні та інші витрати, пов'язані з безпекою людей, або роботи з відновлення житлового чи нежитлового фонду, пошкодженого внаслідок військових дій. Подібні тендери — відповідальність адміністрації ліцею, управління освіти районної адміністрації та міської влади, яка здійснює створення та облаштування усієї мережі укриттів цивільного захисту населення як у навчальних, медичних закладах, так і у житлових будинках", — коментує Вітренко.

Також, за словами заступника міністра, є ще одна важлива обставина: гроші на ремонт укриттів було закладено лише у грудні 2022 року. Тобто використати їх треба було лише за місяць. Провести ремонтні роботи за такий короткий термін неможливо. Однак можна зробити закупівлю якогось обладнання, вказавши "для укриття".

Лише після трагедії, що сталася у Деснянському районі, міська влада змінила підхід у цьому питанні. Тепер у Києві хочуть ретельніше перевіряти не лише доступ до сховищ, а й виділення коштів для обладнання укриттів. Вітренко сподівається, що після цього маніпуляцій на цю тему поменшає.

Вітренко пояснює: жодних особливих документів, що підтверджують необхідність закупівлі овочерізок та сковорідок, насправді немає

Не лише сковороди: овочерізки за 130 тис. грн

Про закупівлю ліцеєм дорогого кухонного обладнання першим повідомив депутат Київської міської ради Леонід Ємець.

"Минулого тижня у Київській міській раді створили тимчасову контрольну комісію для перевірок укриттів. Ми вирішили пройтися, як то кажуть, верхами та подивитися дані тендерів. Перше, на що ми натрапили, — електричні овочерізки за ціною 130 тис. грн кожна. Цей тендер проводили двічі, щоразу купували по 12 штук. Тобто зараз у якомусь укритті Дніпровського району має знаходитися 24 дорогі овочерізки", — розповідає Фокусу Ємець.

Далі, за його словами, депутати натрапили на тендер художнього ліцею та дуже здивувалися необхідності кухонних девайсів у укриттях.

"На відміну від закупівель на загальних підставах, закупівлі для укриттів відбуваються за спрощеною процедурою. Не потрібно проводити великий тендер, відкривати учасників та інше. Відбувається процедура переговорів із закупником, внаслідок чого визначається вартість товару", — продовжує Ємець.

Тепер, пояснює він, депутати мають намір розібратися в ситуації, що склалася, а саме з'ясувати, чи було це цільове використання коштів і яка взагалі необхідність такої дорогої покупки.

Ємець вважає, що навіть якщо всі укриття у Києві перебували б в ідеальному стані, то ці 1,2 млн грн можна спрямувати на куди важливіші витрати, аніж купівля сковорідки та печі.

"Дивно, чому у Дніпровській районній адміністрації нічого не знали про це. Вони повинні відстежувати такі моменти. Ми наполегливо проситимемо всі райони надати інформацію щодо використання коштів, які їм були виділені", — говорить Ємець.

Слідом за Києвом питанням укриттів хочуть зайнятися і в області. Юрист та депутат Київської облради, голова постійної комісії області з питань капбудівництва Станіслав Семергей підтвердив створення аналогічної тимчасової контрольної комісії з вивчення ситуації з організацією сховищ. З його слів, депутати Київської області також вивчать проведення відповідних тендерів.

"Думаю, що в Києві була певна кількість бюджетних коштів, виділених містом на укриття, і якісь недобросовісні особи вирішили попіаритися на цій темі, а заразом і освоїти кошти корупційним шляхом", — коментує він ситуацію в столиці.

Семергей стверджує, що відповідальність за такі закупівлі лежить на районній адміністрації міста, проте столичні органи самоврядування мають контролювати такі процеси. Він пояснює, що тепер необхідно звертатися до державної аудиторської служби, яка має проаналізувати проведені тендери. За підсумками такого розслідування можуть робитися відповідні висновки.

Раніше Фокус писав про те, що у Києві після перевірки 91% усіх укриттів виявилося, що для використання придатні лише дві третини.