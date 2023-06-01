Лікарня не пустила людей в укриття під час обстрілу Києва: поліція допитує керівництво

Посадовці поліклініки та голова Деснянського району пояснюють правоохоронцям, чому двері укриття були зачинені. Ракетний удар армії РФ по столиці забрав життя трьох людей.

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У медустанові, яка під час ракетної атаки армії Росії 1 червня була зачинена та не пустила людей в укриття, проводяться слідчі дії. Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

За його даними, до поліклініки Деснянського району виїхали спеціалісти департаменту муніципальної безпеки. Вони з'ясовують, чому не надали доступу до укриття.

Кличко зазначив, що відповідальність за роботу укриття несе голова медустанови. А голова району має контролювати роботу наявних укриттів.

"Усі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні та невідкладно", — пообіцяв градоначальник.

Прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді" додала, що Деснянська окружна прокуратура вже внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Правоохоронці допитують посадових осіб зазначеної медустанови, відповідальних за експлуатацію та утримання укриття.

Нагадаємо, що через ракетний удар ЗС РФ вночі 1 червня постраждали три райони столиці. У Деснянському районі загинули троє людей.

У Дніпровському районі було 3 постраждалих через атаку, а в Дарницькому в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибило вікна.

Сили ППО України збили всі 10 ракет, які росіяни випустили з ОТРК "Іскандер" по Києву 1 червня, заявило командування Повітряних сил ЗСУ.