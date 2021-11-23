Подрядчик строительства метро на Виноградарь положил 1,5 млрд грн на депозит, - прокуратура

По информации силовиков, компания успела получить почти 140 млн грн. процентов. Теперь же придется вернуть их и еще 44,4 млн грн за "безосновательное сохранение и пользование" госсредствами.

Прокуратура Киева через суд потребовала от "Киевметростроя" возместить в общей сложности 183 млн грн. Подрядчик должен был построить две станции городского метрополитена на Сырецко-Печерской линии — от "Сырца" до жилмассива Виноградарь, но вместо этого положил деньги налогоплательщиков на депозит. Об этом сообщает пресс-центр Киевской горпрокуратуры.

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"Киевметрострой" получил бюджетные средства как аванс, в соответствии с договором на строительство двух станций метро, а также вилочного ответвления. Однако, как сообщается, часть денег пошла на нецелевое использование: более 1,5 млрд грн. оказались на депозитных счетах в банке. Капитализация процентов от такой суммы депозита принесла вкладчику за 2019 года доход в размере 139,1 млн грн.

Но согласно законодательству Украины и условиям договора, подрядчик должен был расходовать эти средства исключительно целевым образом — собственно на строительство метрополитена.

По этой причине Киевская городская прокуратура подала в столичный хозяйственный суд иск о взыскании с компании "Киевметрострой" 139,1 млн грн, то есть общей суммы процентов, полученных от такого депозита. Более того, прокуратура требует еще 44,4 млн грн за безосновательное сохранение и пользование госсредствами.

Ранее Фокус сообщал о том, завершение строительства метро на Виноградарь может быть перенесено. "Киевский метрополитен" этим летом заявлял, что строительные работы идут по графику, но сейчас через суд потребовал отсрочить завершение работ до 2023 года.