Підрядник будівництва метро на Виноградар поклав 1,5 млрд грн на депозит, — прокуратура

За інформацією силовиків, компанія встигла отримати майже 140 млн грн відсотків. Тепер доведеться повернути їх і ще 44,4 млн грн за "безпідставне збереження і користування" держкоштами.

Прокуратура Києва через суд вимагала від "Київметробуду" відшкодувати загалом 183 млн грн. Підрядник мав побудувати дві станції міського метрополітену на Сирецько-Печерській лінії — від "Сирця" до житлового масиву Виноградар, але натомість поклав гроші платників податків на депозит. Про це повідомляє пресцентр Київської міської прокуратури.

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"Київметробуд" отримав бюджетні кошти як аванс, відповідно до договору на будівництво двох станцій метро, а також виделкового відгалуження. Однак, як повідомляється, частина грошей пішла на нецільове використання: понад 1,5 млрд грн опинилися на депозитних рахунках у банку. Капіталізація відсотків від такої суми депозиту принесла вкладнику за 2019 рік дохід у розмірі 139,1 млн грн.

Але згідно із законодавством України та умовами договору, підрядник мав витрачати ці кошти винятково цільовим способом — власне на будівництво метрополітену.

З цієї причини Київська міська прокуратура подала до столичного господарського суду позов про стягнення з компанії "Київметробуд" 139,1 млн грн, тобто загальної суми відсотків, отриманих від такого депозиту. Більше того, прокуратура вимагає ще 44,4 млн грн за безпідставне збереження та користування держкоштом.

Раніше Фокус повідомляв про те, що завершення будівництва метро на Виноградарі може бути перенесене. "Київський метрополітен" цього літа заявляв, що будівельні роботи йдуть за графіком, але зараз через суд вимагає відтермінувати завершення робіт до 2023 року.