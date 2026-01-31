За кілометр від станції: як евакуювали людей, що застрягли в тунелях метро під час блекауту

Внаслідок аварійного відключення електроенергії у столичному метрополітені 31 січня було призупинено рух поїздів та ескалаторів. Через вимушену зупинку потягів у тунелях опинилося майже півтисячі пасажирів.

Внаслідок масштабного блекауту, який стався 31 січня, рухомому складу підземки довелося вимушено здійснити зупинку у тунелях між станціями. Про це інформують у ДСНС.

Зокрема, один з поїздів зупинився за 100 метрів від станції "Вокзальна", а інший став за 1 км від станції "Видубичі" у напрямку лівого берега столиці.

Евакуація пасажирів з метро 31 січня Фото: ДСНС Евакуація пасажирів з метро 31 січня Фото: ДСНС

Рятувальники Києва спустилися у тунелі та разом з правоохоронцями допомогли пасажирам безпечно дістатися станцій.

Евакуація пасажирів з метро 31 січня Фото: ДСНС Евакуація пасажирів з метро 31 січня Фото: ДСНС

Усього, як підрахували рятувальники, з вагонів підземки було виведено 481 людину.

Яка нині ситуація у метро

Наразі після завершення перевірок систем безпеки та відновлення електропостачання метрополітен повернувся до роботи у звичайному режимі на всіх трьох лініях, повідомили у пресслужбі комунального підприємства. Інтервал між поїздами на "червоній", "зеленій" та "синій" гілках складає, згідно з графіком, 6 хвилин.

Нагадаємо, у суботу 31 січня в Україні було зафіксоване масштабне відключення електроенергії, яке зачепило значну частину країни.

Через зникнення напруги від зовнішніх джерел живлення у метро Києва зупинилися поїзди, також зникло водопостачання.

Народний депутат Сергій Нагорняк припускав, що на стабілізацію системи та запуск енергоблоків потрібно від 24 до 36 годин. Тому, на його думку, відновлення електропостачання повинно було відбутися не швидко.