За километр от станции: как эвакуировали людей, застрявших в тоннелях метро во время блэкаута

В результате аварийного отключения электроэнергии в столичном метрополитене 31 января было приостановлено движение поездов и эскалаторов. Из-за вынужденной остановки поездов в тоннелях оказалось почти полтысячи пассажиров.

В результате масштабного блэкаута, который произошел 31 января, подвижному составу подземки пришлось вынужденно осуществить остановку в тоннелях между станциями. Об этом информируют в ГСЧС.

В частности, один из поездов остановился в 100 метрах от станции "Вокзальная", а другой стал в 1 км от станции "Выдубичи" в направлении левого берега столицы.

Эвакуация пассажиров из метро 31 января Фото: ГСЧС Эвакуация пассажиров из метро 31 января Фото: ГСЧС

Эвакуация пассажиров из метро 31 января Фото: ГСЧС Эвакуация пассажиров из метро 31 января Фото: ГСЧС

Спасатели Киева спустились в тоннели и вместе с правоохранителями помогли пассажирам безопасно добраться до станций.

Эвакуация пассажиров из метро 31 января Фото: ГСЧС Эвакуация пассажиров из метро 31 января Фото: ГСЧС

Эвакуация пассажиров из метро 31 января Фото: ГСЧС Эвакуация пассажиров из метро 31 января Фото: ГСЧС

Всего, как подсчитали спасатели, из вагонов подземки был выведен 481 человек.

Какая сейчас ситуация в метро

Сейчас после завершения проверок систем безопасности и восстановления электроснабжения метрополитен вернулся к работе в обычном режиме на всех трех линиях, сообщили в пресс-службе коммунального предприятия. Интервал между поездами на "красной", "зеленой" и "синей" ветках составляет, согласно графику, 6 минут.

Відео дня

Напомним, в субботу 31 января в Украине было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии, которое затронуло значительную часть страны.

Из-за исчезновения напряжения от внешних источников питания в метро Киева остановились поезда, также исчезло водоснабжение.

Народный депутат Сергей Нагорняк предполагал, что на стабилизацию системы и запуск энергоблоков нужно от 24 до 36 часов. Поэтому, по его мнению, восстановление электроснабжения должно было произойти не быстро.