В киевском метро обвалился потолок на станциях "Теремки" и "Черниговская": в чем причина (фото)

В Киеве на нескольких станциях метро обвалился потолок, однако движение поездов не прекращалось. Причиной называют повреждения конструкций, которые остались от предыдущих обстрелов и были частично скрыты от осмотра.

Как сообщают местные паблики, потолок упал у входа на станцию "Теремки" и на платформе станции "Черниговская".

"На платформе — последствия обвала потолка. Участок оперативно огородили. Есть ли пострадавшие пока неизвестно", — говорится в сообщении.

По данным официального Telegram-канала Киевского метрополитена, станция "Теремки" продолжает работать в обычном режиме, движение поездов не нарушено. В то же время вечером 15 февраля около 22:30 было зафиксировано локальное повреждение подвесного потолка одного из выходов — пострадавших нет.

На станции "Теремки" обвалился потолок Фото: Скриншот из видео

Обвал произошел из-за многолетних повреждений конструкций, полученных во время обстрелов. Некоторые дефекты имели скрытый характер и не были заметны во время обычных осмотров. Параллельно проводились подготовительные работы для частичного ремонта выхода. Сейчас специалисты продолжают обследование подвесного потолка и подземного перехода станции, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Напомним, что по данным КП "Киевский метрополитен", убытки от недостроя метро на Виноградарь превысили 2,3 млрд грн. Городская власть через суд требует взыскания имущественного ущерба с АО "Киевметрострой", бывшего подрядчика, который выполнял работы на объекте в 2018-2023 годах.

Экспертиза также зафиксировала возможные штрафы и неустойку за нарушение сроков на сумму более 1,36 млрд грн. Первая очередь метро предусматривает две станции — "Мостицкая" и "Варшавская", их планировали открыть еще в 2021 году. Сейчас городской голова Виталий Кличко сообщает, что открытие одной станции ожидается в 2026 году, но полноценный запуск метро возможен только после завершения обеих станций.

Параллельно НАБУ и САП продолжают расследование по делу земельной коррупции в Киевсовете в рамках операции "Чистый город", где уже объявлено девять подозрений. Бывший глава метрополитена Виктор Брагинский в 2024 году выехал за границу и находится в розыске по подозрению в служебной халатности.

Кроме этого, 31 января в Украине одновременно ввели аварийные отключения света сразу в нескольких областях. В частности, из-за проблем с напряжением в Киеве временно остановилось метро.

Более того, из-за вынужденной остановки поездов в тоннелях оказалось почти полтысячи пассажиров. Так, один из поездов остановился в 100 метрах от станции "Вокзальная", а другой стал в 1 км от станции "Выдубичи" в направлении левого берега столицы.