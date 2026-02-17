РФ атаковала дронами Одессу: попала по гражданским домам и объекту инфраструктуры (видео)

В ночь на 17 февраля российские оккупанты нанесли удар дронами по Одессе, в результате чего в городе вспыхнули пожары в жилых домах.

Известно о по меньшей мере двух пострадавших, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Враг атаковал Одессу. В результате атаки повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания", — написал Лысак.

Он уточнил, что в результате российской атаки в одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома, а в другом — повреждены магазин и СТО.

"Сейчас известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы работают на местах", — подчеркнул Лысак.

В то же время в местных тееграм-каналах появилось видео с моментом удара дрона по жилому дому Одессы.

Кроме того, как пишет местный паблик "Думская", после российской атаки некоторые районы Одессы остались без света и воды.

