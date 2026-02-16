ЗС РФ готуються вдарити "Цирконом" по Україні: чому відбудеться обстріл та яка небезпека

Збройні сили Російської Федерації готують новий ракетний обстріл України й можуть використати ракети "Циркон", попередили моніторингові канали. При цьому Повітряні сили ЗСУ у 2026 році чотири рази інформували про гіперзвукові засоби ураження. Востаннє ішлося про надшвидкісні цілі, які летіли з півдня на північ у напрямку Києва. Яка небезпека від "Цирконів" під час наступної ракетної атаки ЗС РФ та чому вона може відбутись найближчої ночі?

Черговий ракетний обстріл України, у якому, серед інших, будуть і "Циркони", може бути приурочений до мирних переговорів у Женеві, за аналогією попередніх повітряних атак, зауважили у моніторинговому каналі "єРадар". При цьому у низці попередніх ударів з'явились швидкісні протикорабельні ракети, які раніше не так часто фігурували у звітах Повітряного командування. Фокус зібрав інформацію про новий удар ЗС РФ та про особливості ракет "Циркон", які далеко не усі збиваються засобами ППО України.

Анонси нового ракетного удару ЗС РФ з'явились у мережі зранку 16 лютого, саме тоді, коли голова офісу президент та ексглава ГУР Кирило Буданов рушив у Женеву на зустріч з російською делегацією. У дописі моніторингового каналу вказано, що може іти мова про обстріл ракетами, які запускаються з літаків Ту-95МС [орієнтовно, ідеться про Х-101 — ред.]. Крім того, систему ППО навантажать балістичні "Іскандери", авіабалістичні "Кинджали" та ударні й розвідувальні дрони. До всього, можливе застосування крилатих ракет морського базування — "Калибр", "Оникс", "Циркон".

Відео дня

Можливі цілі ЗС РФ — такі ж, як під час попередніх масованих ударів, які відбулись у січні-лютому 2026 року: це енергетика Києва, Київської області, і також західні регіони, попередили монітори.

Тим часом у РНБО та президент України Володимир Зеленський підтвердили можливість масованого ракетного удару. Втім, ні військове командування, ні цивільна влада поки не підтверджували, що у залпі будуть присутні "Циркони".

Ракета Циркон — що відомо

"Циркон" — це крилата гіперзвукова ракета ЗС РФ, перші випадки застосування якої відбулись, орієнтовно, у 2023 році. Технічні характеристики засобу ураження, призначеного для знищення кораблів, але переробленого на наземні цілі, — дальність до 1000 км, швидкість до 9 Махів (залежно від етапу польоту). У 2024 році Міноборони Великої Британії повідомило, що ракети можуть запускатись мобільним варіантом комплексу К-300 "Бастіон-П". З іншого боку, воєнні експерти писали, що "Циркони" дещо переробили й тепер їх, ймовірно, запускають зі стандартних пускових на кораблях проєкту "Буян" та з фрегатів "Адмірал Ессен" й "Адмірал Макаров", які раніше працювали лише з "Калібрами" та "Оніксами".

Фокус писав про попередні приклади застосування ракет "Циркон" для ударів по Україні. Один з таких ударів відбувся у березні та лютому 2024 року: росіяни били по об'єктах в Києві та Київській області, а пуск відбувся з окупованого Криму.

Ракета Циркон — характеристики гіперзвукового засобу ураження ЗС РФ Фото: Слово і Діло

Обстріли України — атаки "Цирконів" у 2026 році

У січні-лютому 2026 року ЗС РФ обстрілювали Україну ракетами "Циркон", вказується у серії звітів Повітряного командування. Зокрема, 19 січня летів один "Циркон", а 24 січня — два: жоден не збили. 3 лютого — чотири (збили усі), 16 лютого — чотири (збили два). Звіти командування показують, що росіяни нарощують кількість ракет вказаного типу, оскільки у січні їх було три, за два тижні лютого — вісім. Водночас, зростає ефективність ППО: спершу не збивали, потім — "мінус" п'ять з восьми запущених.

Зазначимо, зранку 16 лютого Фокус писав про обстріл України, у якому ЗС РФ використали чотири "Циркони", один балістичний "Искандер", одну ракету Х-31 та 53 дрони. Система ППО збила 54 цілі з 68: чули вибухи над Кропивницьким та Києвом.

Нагадуємо, 16 лютого моніторингові канали попередили про новий ракетний удар по Україні: повідомили, куди перемістились бомбардувальники Ту-95МС.