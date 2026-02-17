Отключения света в Украине: нардеп назвал сроки, когда ситуация с электричеством улучшится

Ситуация в украинской энергетике остается тяжелой, поскольку и дальше наблюдается дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за масштабных атак ВС РФ, а также проблемы с теплоснабжением в Киеве.

В столице более тысячи домов остаются без тепла, и с большой вероятностью те многоэтажки, которые были запитаны от Дарницкой ТЭЦ, будут с холодными батареями до конца отопительного сезона, заявил в эфире "Киев 24" нардеп фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк, член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Он констатировал, что на выходных графики отключений света были более щадящими, поскольку промышленность в эти дни не работает, а также дополнительный объем электроэнергии удалось получить за счет солнечных электростанций.

"Начали уже работать солнечные электростанции, поэтому, надеюсь, что, по крайней мере, уже через неделю у нас будет дополнительный объем электрической энергии, сгенерированный и маленькими домашними СЭС, и большими промышленными", – прогнозирует депутат.

Відео дня

По его словам, в Украине — больше 20 тысяч маленьких солнечных электростанций, и сейчас люди активно устанавливают их, причем как те, кто работает по "зеленому тарифу", так и те, кто делает это для собственных потребностей.

"Поэтому нам осталось не так много времени чтобы перетерпеть эти сложные моменты. Я надеюсь, что уже с марта будет незначительное но послабление графиков отключений, и ситуация с теплоснабжением будет более-менее лучше", — отметил Нагорняк.

Напомним, в ночь на 17 февраля ВС РФ снова нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры ДТЭК в Одессе. Разрушения настолько серьезны, что понадобится длительное время, чтобы привести оборудование в рабочее состояние.

Также сообщалось, как получить компенсацию за вышедшие из строя бытовые приборы.